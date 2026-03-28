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蕭美琴：捍衛民主與自由是全社會的工作 呼籲全民一同強化國家韌性

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
副總統蕭美琴（右五）上午出席「2026台灣民防年會」開幕典禮，與內政部次長馬士元（右四）、外交部次長吳志中（右三）、黑熊學院執行長廖福民（左三）、烏克蘭自由民主聯盟的東亞辦公室代表Mariia Makarovycho(右二)、烏克蘭獨立反貪腐委員會 (NAKO)秘書長Olena Tregub(右一)等人一同合影。記者黃義書／攝影
副總統蕭美琴（右五）上午出席「2026台灣民防年會」開幕典禮，與內政部次長馬士元（右四）、外交部次長吳志中（右三）、黑熊學院執行長廖福民（左三）、烏克蘭自由民主聯盟的東亞辦公室代表Mariia Makarovycho(右二)、烏克蘭獨立反貪腐委員會 (NAKO)秘書長Olena Tregub(右一)等人一同合影。記者黃義書／攝影

副總統蕭美琴上午出席黑熊學院、烏克蘭自由民主聯盟共同舉辦的「2026台灣民防年會」開幕典禮，她在致詞時表示，我們需要建構自己的實力，來保護台灣這塊自由民主之地，烏克蘭的經驗也提醒著我們，這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作，呼籲政府與民間持續協作，強化國家整體韌性

蕭美琴表示，烏克蘭慘控的經驗，提醒我們自由得來不易，民主需要去捍衛。尤其台灣今年正在記念總統直選的30週年，我們是一個年輕的民主社會，過程中我民主制度也許不完美 ，也許充滿了挑戰，但是它卻是孕育我們蓬勃發展 ，不管是經濟、創新，或者讓公民能夠充分展現自己潛力的一個自由環境。

蕭美琴指出，台灣人愛好和平、台灣人與人為善，反對戰爭，就是因為愛好和平 ，更需要建構自己的實力，來保護台灣這塊自由民主之地，實力的建構從來不只是口頭上、在鍵盤上的網絡世界討論出來的，而是要靠實際的行動。

蕭美琴最後提到，台灣島嶼有很多的天然災害，每個災難都在考驗著我們社會能夠及時恢復正常運作，快速應變的能力 ，這就是韌性，韌性不是在一個太平無事底下所構成的 ，而是在一次一次的挑戰跟拉扯之中，讓我們更具韌性也更有力量、更有能力。

副總統蕭美琴上午出席「2026台灣民防年會」開幕典禮致詞時表示，捍衛自己的民主與自由之外，烏克蘭的經驗也提醒著我們這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作。</p><!--5--><p> 記者黃義書／攝影
副總統蕭美琴上午出席「2026台灣民防年會」開幕典禮致詞時表示，捍衛自己的民主與自由之外，烏克蘭的經驗也提醒著我們這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作。

記者黃義書／攝影

烏克蘭 台灣人 韌性

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