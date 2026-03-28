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郝柏村晚年受洗 郝龍斌：他要到天上向兩位蔣總統報告

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
郝柏村（右）、郝龍斌（左）父子。圖／聯合報系資料照片
郝柏村（右）、郝龍斌（左）父子。圖／聯合報系資料照片

民國109年3月30日，行政院前院長郝柏村病逝於台北三軍總醫院。27日，由退役上將陳廷寵等舊部所成立的台灣光復協會，在台北市陸軍聯誼廳（孫立人官邸）舉行六周年紀念會。郝柏村之子、台北市前市長郝龍斌談及，父親晚年受洗為基督徒，應該與他追隨兩位蔣總統有關，「他未來要到天家，要向兩位蔣總統報告」。

應邀致詞的前資政胡為真，父親是黃埔一期畢業的名將胡宗南。胡為真回憶，胡宗南與郝柏村曾經一起在實踐學社（白團）進修，雖然相差十多歲，但從此兩家建立交情。胡為真說，早在自己擔任國安局的副局長的時候，郝就曾私下吐露，對李登輝總統的質疑，後來果然不出其所料。

2005年，胡為真奉派出使新加坡，郝柏村替他餞行，提了不少與李光耀以下星國政要們的交情。不久郝柏村開始撰寫《郝柏村解讀蔣公日記，1945～1949》，想要參考胡宗南的日記，以求更能掌握當時蔣總統的想法，於是打電話到新加坡給他，他立刻請台北的家人提供。

胡為真2007年7月離開新加坡返國，30日前往拜會郝柏村。當時郝柏村提及三點看法：第一、美國和中共，都希望國民黨走入歷史。第二點是他研究國共戰史的感想：蔣公對大陸失敗要負責任，其次應負責者，主要是力主對中共開戰的陳誠，否則如果接受馬歇爾調停，我方仍然可以控制大半壁江山；在抗戰勝利時，例如江蘇、山東、河北、河南、東北等敵後地區，大半被中共控制，其實仗已經不能打。第三點是針對胡為真曾任職國安局的背景，郝柏村說：軍事情報系統已經被扁政府完全破壞，希望胡為真對於還在職的忠貞人士，勉勵他們堅守勿退。

篤信基督教的胡為真說，2016年郝柏村在美國舉辦了三場抗戰史研討會，自己也應邀參加。回程等候登機時，他向郝柏村建議去聽聽福音，當時郝柏村微笑不置可否；但兩年之後，郝柏村就去參加了一個10小時的「從懷疑到相信」信仰課程，隨即受洗入教。

接續上台的郝龍斌說，從父親的言行中，很早就可以感受到，蔣總統身為基督徒，給他的啟示與啟發。父親晚年決定受洗成為教徒，因為他要到天家，向兩位蔣總統報告，自己所做的事情。郝龍斌也說，軍人是郝柏村一生的職業，報國則是他一生的志業。

李光耀 孫立人 國安局

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