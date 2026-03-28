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蔡正元入獄 和柯文哲道別：你就是一隻白兔醫生

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
前立委蔡正元（中）侵占阿波羅公司二點八億元，被判刑三年半定讞，昨天前往台北地檢署發監執行，支持者給予祝福。記者黃義書／攝影
前立委蔡正元（中）侵占阿波羅公司二點八億元，被判刑三年半定讞，昨天前往台北地檢署發監執行，支持者給予祝福。記者黃義書／攝影

前立委蔡正元被控侵吞阿波羅公司資產二點八億元，被判刑三年半定讞，昨天發監執行，他入獄前發表談話，說民眾黨前主席柯文哲昨晚提前拜訪他道別，兩人談到彼此官司，柯文哲沒有頹喪的表情，他也笑柯文哲，「你就是一隻誤闖政治叢林的白兔醫生」。

蔡正元另外強調，他的案件是三中案的「案外案」，跟中影股權交易無關，他當年完成馬英九交代的任務，讓國民黨二○○六年度過嚴重財務危機，卻被誤解侵占遭判刑，明顯是「綠色暴政」、「政治追殺」，檢察官羈押是為了讓他「咬馬英九」。

而民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案一審判決出爐，柯被判處有期徒刑十七年、褫奪公權六年。民眾黨昨日舉行記者會，黨主席黃國昌宣布將進行全國總動員，三月廿九日上凱道討公道，「討的不只是柯文哲一個人的公道，而是台灣司法制度應有的公平正義。」

黃國昌說，相信民眾黨全體黨公職、眾多支持者昨晚都難以接受且充滿憤怒，許多支持者徹夜難眠，但民眾黨的精神是越困難艱苦，越團結堅韌，絕不會被打倒。民進黨對柯文哲及民眾黨動用司法檢調，濫用司法機器進行抹黑追殺，只會讓民眾黨更堅韌、團結及勇敢。

媒體詢問柯文哲案是否會有黨紀處分？黃國昌說，案件發生第一時間，民眾黨緊急應變小組就已經清楚定調，這是來自於民進黨政府對柯文哲的政治迫害。既然是政治迫害，當然不會有退黨的問題，也不會有黨紀處分問題。黨紀是用來處理違反黨內廉政規範的情形，而不是用來處理遭到政治迫害的案件。

民眾黨昨天上午召開中央委員、中評委擴大會議，會中修改黨內的紀律評議裁決準則，新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」代表柯文哲不會被除名停權。

民進黨政府 馬英九 黃國昌

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