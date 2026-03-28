別苗頭？朱立倫餐會 43藍委到場

國民黨立法院黨團昨邀國民黨前黨主席朱立倫餐敘，五十二名藍委中有四十三人到場，席開四桌全坐滿，立法院長韓國瑜也在主持立法院議事休息時間趕來致意，據國民黨立委徐巧芯轉述，席間相談甚歡，韓國瑜還大讚朱立倫是「心目中永遠的主席」。

國民黨主席鄭麗文上周與藍委餐敘，儘管氣氛融洽，但國民黨立委徐巧芯、柯志恩等人都未到場。朱立倫昨與藍委餐敘，不只韓國瑜趕來，連上次沒出席的藍委們都到場，其中朱立倫提名的不分區立委也幾乎全員到齊，人數明顯較上周多。

徐巧芯轉述席間談話指出，朱立倫談及軍購等議題，朱立倫表示相信國民黨立委是有智慧的民代，最重要的是順應民意，相信國民黨立委會謙卑地聆聽民意後，做出最好的判斷。由於朱立倫、鄭麗文兩人在軍購議題上不同調，此番話也讓嗅到互別苗頭的意味。

韓國瑜雖然僅待廿分鐘，但據徐巧芯轉述指出，韓國瑜說因周二、五有立院總質詢，無法留下來吃飯，但知道朱立倫要來，無論如何也要抽出時間跟朱立倫說一聲感謝，還稱讚朱立倫是「心目中永遠的主席」，希望朱繼續與他們一起並肩作戰。

徐巧芯說，昨日席間相談甚歡，朱立倫還開玩笑說，他是鼓起很大勇氣來參加聚會，因為也不希望被黨內過多解讀。藍委們則向他表達深深感謝，因為大罷免期間有朱立倫陪著大家過關斬將，也藉由這次餐敘向朱道謝。

對於外界解讀朱立倫此時與藍委餐敘，有與鄭麗文互別苗頭的意味。國民黨立委、發言人牛煦庭會後則打圓場說，跟朱立倫一起吃飯是話家常、增進彼此感情，「國民黨本來就是一家人，不需要多做過多政治聯想」，之前與鄭麗文的聚餐也很有話聊。