蕭旭岑案 馬英九基金會三人專案小組調查

前總統馬英九日前以「財政紀律有疑慮」為由，將馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈委請律師送司法調查。基金會昨天上午召開董事會決議成立三人專案小組調查，成員是行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維。蕭旭岑則回應，尊重基金會董事會的決定，深信很快就會真相大白。

對於外界質疑出手整頓者是國安會前秘書長金溥聰，金溥聰昨晚發出聲明駁斥指，他是受馬英九委託處理離職案，請媒體及名嘴，不要影射，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汙衊，就必須負起法律責任。」

馬英九基金會人事案風波延燒，馬英九基金會昨天上午召開董事會。李德維會後受訪說，董事會有良好坦誠的溝通，也做了些決議，均盼基金會、馬英九好，內部會做相關了解。外傳的很多消息非事實，基金會也會澄清，未來不會把相關內容對外公布。

談到上次與馬英九見面時間？李德維說，去年底董事會有餐敘也召開了董事會，由於蕭旭岑接任國民黨副主席，當時董事會同意由王光慈接任執行長，當時董事會的會議紀錄裡應都有詳實記載，所以他覺得沒有問題。馬英九當時語帶輕鬆表達，表示他識人之明，大家應該給馬英九鼓勵與嘉獎，的確有提到這個部分。

馬英九基金會於昨日發出聲明，馬英九基金會昨天上午在基金會召開董事會，出席成員有董事長馬英九以及董事薛香川、尹啟銘、夏珍、李德維、執行長戴遐齡等。

馬英九基金會表示，會中在法律顧問、律師黃翊華的參與下，馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。