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觀察站／政治辦案氣氛發酵 徐錫祥人事案過關難度增

聯合報／ 本報記者王聖藜

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥檢察總長民眾黨前主席柯文哲重判後，檢察官政治辦案的氣氛在發酵，徐如何爭取藍白立委多數同意？如何對外說服有能力領導上千檢察大軍辦案不看顏色？是能不能再上一層樓的考試。

檢察官「辦政治案」與「政治辦案」看似是同一件事，實則不同。前者，是涉案當事人是政治人物，後者是依政治正確的視角辦案；法治教育普及民智大開的今日，檢察官辦的是前者還是後者，極其容易分辨。

柯文哲是第三勢力前黨主席，對重量級被告的刑事蒐證，「是非要分明，手段可斟酌」，於個案處置上，還要考慮不被誤解，避免職業尊嚴遭致負評，檢察官雖自有職權，但辦柯文哲時一連串程序性動作是強是弱？也自有公評。

檢察官通過國家考試、經過專業教育，可翻手為雲，覆手為雨，一個成熟的檢察官，有本事將手中案子寫成起訴或者不起訴，甘為政治打手索討政治案件來辦的，也有耳聞。

檢察官在兩岸對話冰封期，以政治性高的國家安全法、反滲透法辦人比率明顯變高，檢察官是否獨立辦案不作政黨選擇？一切都在影響人民的觀感。

徐錫祥的經歷特殊，是台中師專畢業、當過小學老師，生涯並不求官，對待後輩諄諄教誨好似師長，酬酢也少。

不過，柯文哲案引發檢察官政治辦案爭議，徐在立委審查這一關要怎麼通過？要有事前準備。

民眾黨 徐錫祥 檢察總長

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