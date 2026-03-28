柯案重判 恐牽動徐錫祥檢察總長人事案

民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金案一審判十七年徒刑，在野黨立委認為，柯案對朝野關係帶來連鎖效應，恐牽動接下來將在立院審查的檢察總長被提名人徐錫祥人事案；民進黨團則呼籲，人事案應回歸理性審查，勿以政治考量為出發點。

據了解，近幾年檢察官被質疑「辦藍不辦綠」，再加上柯文哲京華城案遭重判，預料藍白將更嚴格審查。不過在野黨立委也推估，法務部已提前布局，將徐錫祥從法務部政次，調任為最高檢主任檢察官，即使被藍白封殺也能暫時代理檢察總長職務。

現任最高檢察署檢察總長邢泰釗將在五月七日任期屆滿，賴清德總統提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，咨請立法院行使同意權。立法院會已在廿日將檢察總長案人事案交付立法院司法及法制 、內政委員會審查。

原先外界預期，徐錫祥的政治性較低，應可順利在立法院過關，如今因柯案恐有波瀾。

民眾黨團總召陳清龍表示，檢察總長指揮監督全國檢察官，其人選適任與否影響重大，不僅需要有專業，更應該對司法體系的亂象有具體的改革想法，黨團亦會提出問卷，以最嚴格的態度來審查。

陳清龍指出，針對偵查不公開成為偵查亂公開、羈押制度屢遭檢方濫用，應如何改革以強化刑事人權保障？此外，民眾黨團已提出「法官法」修正草案，明定檢審會應該納入外部委員，法務部長鄭銘謙卻公然反對修法，作為檢察總長被提名人，皆應該明確表明立場。

國民黨立委林沛祥則表示，柯文哲案當然會有影響，畢竟柯案引發社會對司法公平性的廣泛討論，這種氛圍不可能完全與後續的人事審查切開來看。

林沛祥指出，立法院在審議徐錫祥人事案時，該問的專業問題，一題都不會少；該檢視的資格條件，也一樣會嚴格把關，也不能因為外界氣氛就變成情緒審判。

林沛祥說，當人民對「司法是否公正？」已經開始打上問號，任何一位被提名人都應該更有心理準備，不只要過專業這一關，還得過「人民信任」這一關，這恐怕才是真正的難題。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團將秉持人事同意權審查的一貫原則，依據人選條件與專業能力來判斷，也不會和其他政治議題進行條件交換。