緬懷外交老兵林尊賢 林佳龍：為台灣外交繼續打拚

前駐韓代表及駐格瑞那達大使林尊賢日前辭世，享耆壽97歲，家屬今天舉行告別禮拜。外交部長林佳龍出席告別式並頒發「外交專業獎章」表示，要繼續承接林尊賢的意志與精神，為台灣的外交繼續打拚。

林尊賢為戰後首批台籍外交菁英，投身外交工作46年，足跡橫跨11國，曾派駐菲律賓、澳洲、日本、斐濟、美國、加勒比海多國等，也是在1992年台韓斷交後的首任駐韓代表。

林佳龍晚間在臉書發文指出，今天懷著萬分不捨的心情，拜別非常敬重的長輩，代表外交部親自出席告別式送別林尊賢，並頒發「外交專業獎章」，表達對林尊賢長年奉獻外交工作的敬意，相信林尊賢的精神與身影會繼續與外交部同在，外交部也要繼續承接林尊賢的意志與精神，為台灣的外交繼續打拚。

林佳龍表示，林尊賢25歲進入外交部，從基層做起，直到70歲以駐韓國代表身分退休，將46年的歲月都奉獻給台灣外交，在漫長的外交生涯中，歷任亞洲、大洋洲、美洲多項職務；其中，在擔任駐格瑞那達大使期間，更同時身兼駐聖文森及格瑞納丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、多米尼克等5國大使，最為人津津樂道。

林佳龍回憶，去年底在他與妻子廖婉如的鼓勵下，林尊賢出版「外交老兵——林尊賢回憶錄」，並在雙連教會舉辦新書發表會，當時林尊賢仍精神奕奕，向大家分享多年外交生涯的點點滴滴，回憶錄不只記錄了林尊賢的精采人生、外交經驗，也刻劃出外交官最真實的生命歷程。

林佳龍說，「溫柔而堅毅」是許多人對林尊賢最深的印象，外交官的工作，往往伴隨漂泊、孤獨與壓力，尤其台灣國際處境特殊，外交工作更是充滿挑戰；也正因如此，一代又一代外交官淬鍊出溫柔而堅定的性格，這是台灣外交官最可貴的品質，也是支撐台灣一步一步在國際上站穩腳步的重要力量。