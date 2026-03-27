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喊話別影射！遭指基金會人事案幕後黑手 金溥聰：受馬英九委託處理

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喊話別影射！遭指為基金會人事案幕後黑手 金溥聰：受馬英九委託處理離職案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國安會前秘書長金溥聰受前總統馬英九委託，處理馬英九基金會近日的人事風波。圖／本報系資料照片
國安會前秘書長金溥聰受前總統馬英九委託，處理馬英九基金會近日的人事風波。圖／本報系資料照片

馬英九基金會人事案風波延燒中，外界質疑出手整頓的幕後黑手是國安會前秘書長金溥聰。金溥聰今晚發出聲明駁斥表示，他是受馬英九委託處理離職案，請媒體及名嘴，不要影射，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汙衊，就必須負起法律責任。」

前總統馬英九日前以「財政紀律有疑慮」為由，將基金會前執行長蕭旭岑、王光慈送司法調查。馬英九基金會今上午召開董事會，決議組成3人小組，繼續調查相關事證。

金溥聰發聲明表示，針對馬英九基金會離職員工被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時接到馬前總統通知，希望他返國後盡速碰面商量此事，因此小年夜當天，他與馬前總統、董事高華柱及先前提供檢舉資料給馬前總統的基金會員工一起開會瞭解細節。

金溥聰指出，2月25日馬英九在高華柱、他及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣布解除蕭旭岑、王光慈職務。

金溥聰表示，他是受馬英九委託處理蕭王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、汙衊他，他一直保持低調，沉默是金。

面對外界傳言，金溥聰表示，請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汙衊，就必須負起法律責任。」

馬英九 金溥聰 蕭旭岑

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