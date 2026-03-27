童振源：台灣符高標準貿易規範 盼CPTPP成員支持

新加坡總理黃循財近日提及歡迎中國有意加入CPTPP。台灣駐新加坡代表童振源今天表示，台灣不僅符合高標準貿易規範，也有良好貿易紀錄，在此基礎上希望CPTPP會員能依經濟標準評估，推動形成台灣加入的共識。

黃循財25日至28日訪問中國海南及香港，並在博鰲亞洲論壇的開幕全體大會上發表演說時提及，需要讓志同道合的夥伴建立多邊協定（plurilateralarrangements），例如區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正在推動經濟整合，而數位經濟夥伴關係協定（DEPA）則在數位貿易領域開創新局。他並稱，新加坡將與中國合作加深其融入區域經濟框架，支持並歡迎中國有意加入CPTPP與DEPA。

童振源今天告訴中央社，事實上，新加坡政府支持任何符合高標準的經濟體加入CPTPP，而台灣符合相關標準，並希望未來能獲得新加坡在內的夥伴支持。

談及奧克蘭三原則（高標準能力與意願、遵循貿易規範紀錄、共識決），童振源表示，台灣不僅符合高標準貿易規範，也有良好貿易紀錄，在此基礎上，台灣希望在取得共識決部分，會員國能依據經濟標準評估，並推動形成台灣加入CPTPP的共識。

新加坡貿工部長顏金勇曾於2021年10月提供國會書面詢答意見時指出，新加坡歡迎中國有意加入CPTPP，CPTPP是一項開放且具包容性的協定，任何「願意且有能力達到協定高標準」的經濟體，都可以申請加入，擴大協定將進一步促進經濟整合並加強多邊經濟聯繫。

顏金勇當時還表示，CPTPP各成員將討論加入相關事宜，任何決定須經全體成員共識通過。

2022年10月，新加坡時任總理李顯龍與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行聯合記者會時說：「我認為如果中國能加入CPTPP是件好事…但中國要加入必須得到所有現有成員的共識，我認為目前還沒有達成共識。」

行政院長卓榮泰今天表示，行政院過去1年重兵壓在台美談判，即刻會檢討CPTPP工作小組，最快時間內要確定工作時程、目標。