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柯文哲遭判刑17年…民眾黨改黨內紀律準則 新增重大特殊情事不在此限

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）、現任主席黃國昌（左）。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）、現任主席黃國昌（左）。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨今天上午召開中央委員、中評委擴大會議，會中修改黨內的紀律評議裁決準則，新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」代表柯文哲不會被除名停權。

民眾黨主席黃國昌今表示，案件發生的第一時間，民眾黨緊急應變小組已經清楚定調，這是來自於民進黨政府對柯文哲的政治迫害。既然是政治迫害，當然不會有退黨的問題，也不會有黨紀處分問題。

中央評議委員會主委李偉華表示，今在中評會上，所有中評委一致同意修正民眾黨紀律評議裁決準則第17條，認定所修正之條文較為周全妥適；黨紀本應是處理違反黨內廉政倫理規範情事，而非懲處明顯遭構陷迫害的任何一位黨員。

中評會也更新條文上網公告，並表示截至目前為止，黨中央未接獲任何黨員反應。

黃國昌 柯文哲 民眾黨

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