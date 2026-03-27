要求李貞秀提放棄中國籍證明 劉世芳：是維護國安必要作為

內政部今天透過新聞稿指出，內政部長劉世芳日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）國際媒體座談時表示，任公職者負有對國家單一忠誠義務，因此要求李貞秀等提出放棄中華人民共和國國籍證明，是基於維護國家安全、防範中共跨境鎮壓的必要作為。

新聞稿表示，劉世芳日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）國際媒體座談，並以「台灣：韌性島嶼的挑戰與機遇」為題談話致詞，向紐約時報、金融時報及路透社等媒體，闡述台灣在社會與民主韌性的政策布局，並就防救災、打擊詐騙及內政議題進行交流。

劉世芳說，政府正依循總統府全社會防衛韌性委員會「民力訓練暨運用」、「能源及關鍵基礎設施維運」等主軸，全面提升民生、災防及民主整體韌性，去年已培訓11萬名防災士，今年目標盼突破20萬人，並透過發放近1000萬冊「台灣全民安全指引」（小橘書），將自救互救意識帶進社區與家庭中。

她也提到，政府在4月至9月間將首度整合漢光演習與城鎮韌性演習，全台計11個地方政府參與操演，同時也會評估在今年921國家防災日時，進行規模上看1000人的社區防救災撤離演練可行性，藉以驗證台灣救災體系。

談到民主韌性與法治，劉世芳強調，法治是守護民主的基石，言論自由更是台灣社會的重要價值，但言論自由並非毫無底線，仍須以法律為底線，鼓吹戰爭、種族仇恨的言論，必須以法律禁止；而針對造成詐騙財損的網路平台「小紅書」，內政部也已依法採取停止解析或限制接取等作法，以因應該平台未在台落地、無視台灣法律的行為。

外媒關注中共滲透的社會弱點，劉世芳指出，宮廟（如媽祖遶境）已出現紅色滲透跡象，因此政府在保障宗教自由的前提下，請宗教團體如果有赴中交流，就以公開透明的方式，在政府平台登錄、揭露相關資訊。

對於中配參政可能引發的國安風險與雙重國籍爭議，她則重申，政府保障人民的參政權，但依據「國籍法」第20條相關規定，擔任公職者負有對國家單一忠誠義務，因此依法要求相關人士如李貞秀，提出放棄中華人民共和國國籍證明，是基於維護國家安全，防範中共跨境鎮壓的必要作為。