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證實部分夜市、商圈有塑膠袋之亂 龔明鑫：了解中 呼籲繞過中盤商

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰表示，政院已緊急因應相關情勢。圖／聯合報系資料照片
立法院會今繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰表示，政院已緊急因應相關情勢。圖／聯合報系資料照片

中東戰爭危機未解，塑膠袋大缺貨，傳出嚴重衝擊全台夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業。行政院長卓榮泰今赴院會備詢時表示，政院已緊急因應相關情勢。經濟部長龔明鑫則證實，確實有部分夜市、商圈面臨沒有塑膠袋的問題，已請同仁前往了解，並呼籲繞過中盤商。

立法院會今繼續進行施政總質詢，民進黨立委郭國文質詢時提及塑膠袋問題，問國內是否找到囤貨塑膠大戶，或者找到海外替代來源？對此，卓榮泰表示，政院昨天緊急因應情勢，發表幾項的重點，其中包含國內的石化業者所生產的產品，希望優先供應國內，政府也希望協助國內廠商，在海外取得更多的貨源，另對國內有抬價或者囤積的不法，要加強查察，目前就交由物價穩定小組去擬定各項執行細節，分布各部會執行。

龔明鑫也說，這分成兩個部分，一是通路端跟銷售端部分，一個是生產端。通路端跟銷售端部分，會請同仁去查，目前看來大型賣場通路，直接賣給消費者「應該還好」，但可能少數夜市、商圈賣給消費者的部分，已請同仁讓供應商避開中盤商，「因為有些中盤商是直接跟國外進口的。」

中小企業 郭國文 民進黨

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