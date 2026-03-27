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與藍委餐敘 朱立倫席間談軍購「順應民意做最好判斷」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右二）與眾立委，在結束與前主席朱立倫（右ㄧ）餐敘後，一同步出喜來登飯店大廳。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右二）與眾立委，在結束與前主席朱立倫（右ㄧ）餐敘後，一同步出喜來登飯店大廳。記者陳正興／攝影

國民黨前黨主席朱立倫今與國民黨團藍委們餐敘，立法院長韓國瑜也現身，約43位藍委到場，席開4桌爆滿。國民黨立委徐巧芯轉述，朱立倫在餐敘上面對近期軍購議題，僅說國民黨立委是有智慧民代，一定能做出有智慧的選擇，最重要的是順應民意，謙卑地聆聽民意後做最好的判斷。

朱立倫今在喜來登與藍委們餐敘，約43位藍委到場，其中由朱立倫提名的不分區立委，僅宜蘭縣長參選人吳宗憲因有重要拜會行程，無法到場。餐敘下午1時40分結束，朱立倫在國民黨團總召傅崐萁與多名藍委陪同離開，媒體詢問今天大爆桌，朱立倫笑說「今天很開心」便揮手離開。

徐巧芯會後轉述，韓國瑜向他們說因為周二、周五有總質詢，他無法留下來與大家一起吃飯，但知道今天朱立倫要來無論如何也要抽出時間，跟朱說一聲感謝，還說朱立倫是「心目中永遠的主席」，希望朱立倫繼續跟他們一起並肩作戰。

徐巧芯表示，這次是黨團邀請朱立倫與黨籍立委一起用餐，過程相談甚歡，朱立倫還開玩笑地說，他也是鼓起很大的勇氣，來參加他們的聚餐，是因為不希望被黨內過多解讀。立委們則向他表達深深感謝，因為大罷免期間有朱立倫陪著大家過關斬將，藉由這次向朱道謝。

至於餐敘上是否提到軍購等議題？徐巧芯說，朱立倫只表明，民意代表一定能夠做出有智慧的選擇，他相信國民黨立委是有智慧的民意代表，最重要的是順應民意，相信國民黨的立法委員會謙卑地聆聽民意後，做出最好的判斷，剩下關心大家過得如何，同時鼓勵要參選縣市首長的立委們，希望大家能夠給予最大的支持跟幫忙。

另外，民眾黨前主席柯文哲一審遭重判17年，民眾黨號召小草329上凱道，徐巧芯說，今早黨團大會上有討論此事，藍委都很踴躍，剛在吃飯期間，民眾黨總召陳清龍向國民黨團發出邀請，雖然這是自由參加的行程，但也鼓勵立委踴躍參加，大家正在報名，應該會有不少人也會參加周日凱道聲援活動，她自己也會出席。

國民黨立委牛煦庭會後被問及，國民黨主席鄭麗文與朱立倫在軍購、兩岸議題上不一樣？牛煦庭打圓場說，今天跟朱立倫一起吃飯是話家常、增進彼此感情，國民黨本來就是一家人，不需要多做過多政治聯想，朱立倫也跟大家一起渡過大罷免、修很多的法，當然很有話聊，之前跟鄭主席的聚餐也很有話聊。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左二）與眾立委，在結束與前主席朱立倫（左ㄧ）餐敘後，一同步出喜來登飯店大廳。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左二）與眾立委，在結束與前主席朱立倫（左ㄧ）餐敘後，一同步出喜來登飯店大廳。記者陳正興／攝影

國民黨前黨主席朱立倫今與國民黨團藍委們餐敘。圖／讀者提供
國民黨前黨主席朱立倫今與國民黨團藍委們餐敘。圖／讀者提供

國民黨 朱立倫 徐巧芯 傅崐萁 軍購

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