快訊

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

廖思惟小孩生父被起底 富二代全是假？「跟郭采潔拍過戲」照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

迎智慧新時代 賴總統揭「AI新十大建設」：助百萬中小微企業轉型成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統今在2026TMTS台灣國際工具機展上致詞。記者趙容萱／攝影
賴清德總統今在2026TMTS台灣國際工具機展上致詞。記者趙容萱／攝影

賴清德總統今出席2026TMTS台灣國際工具機展，他致詞時指出，為了迎接智慧新時代的來臨，政府提出「AI新十大建設」，包括在2040年培育50萬名個AI應用人才、建立國家級算力中心、國家級資料中心，以及打造均衡台灣的AI產業發展等四個基礎建設，讓一百萬家中小微企業運用AI轉型成功，打造AI創新創業生態系。

這場工具機展26日起至28日在台中國際會展中心登場，匯集400家廠商、1800攤展出。賴清德今天上午10時30分，在台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰、立委何欣純等人陪同下參觀展覽，台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席。

賴清德致詞時說，政府迎接智慧新時代的來臨、確保台灣下一個時代的競爭優勢。提出AI新十大建設，主要有四個基礎建設，第一個是人才培育，預計在2040年可以培養出五十萬個AI應用人才，到業界服務；第二、建置國家級的算力中心，已在新市科學園區。

第三、國家級的資料中心已在籌備，最近將開幕使用，第四、打造均衡台灣的AI產業發展，好比中部智慧精密製造產業，導入AI，著重在量子運算、矽光子及機器人等3科技。

賴清德說明，AI新十大建設3目標，第一、幫助一百萬家中小微企業導入人工智慧、數位轉型成功，提升競爭力；第二、打造應用人工智慧創新創業的生態系，讓年輕人要創意，從學校有育成中心、社會有創業加速器、政府也有coworking space創業中心，政府也有政策支持、稅賦減免、各種獎勵，甚至國發會也有資金投資，讓大家運用人工智慧創業；第三、未來食衣住行、各行各業都是用人工智慧。

賴清德強調，AI新十大建設目標要讓一百萬家的中小微企業能夠得到政府協助運用人工智慧，更有競爭力，也會與工具機結合，大家一起結合，所以我們對台灣的未來要有信心。

賴清德總統（中）今出席2026TMTS台灣國際工具機展。記者趙容萱／攝影
賴清德總統（中）今出席2026TMTS台灣國際工具機展。記者趙容萱／攝影

賴清德 AI 人工智慧

延伸閱讀

從生成邁向代理 TiEA理事長程世嘉呼籲企業：利用AI提升營運基準

推AI新十大建設 證交所攜手資策會、資誠 辦「邁向上市之路」交流會

大力投資AI 賴總統：讓台灣在半導體產業持續發揮優勢

相關新聞

與藍委餐敘 朱立倫席間談軍購「順應民意做最好判斷」

國民黨前黨主席朱立倫今與國民黨團藍委們餐敘，立法院長韓國瑜也現身，約43位藍委到場，席開4桌爆滿。國民黨立委徐巧芯轉述，朱立倫在餐敘上面對近期軍購議題，僅說國民黨立委是有智慧民代，一定能做出有智慧的選擇，最重要的是順應民意，謙卑地聆聽民意後做最好的判斷。

迎智慧新時代 賴總統揭「AI新十大建設」：助百萬中小微企業轉型成功

賴清德總統今出席2026TMTS台灣國際工具機展，他致詞時指出，為了迎接智慧新時代的來臨，政府提出「AI新十大建設」，包括在2040年培育50萬名個AI應用人才、建立國家級算力中心、國家級資料中心，以及打造均衡台灣的AI產業發展等四個基礎建設，讓一百萬家...

高雄國賓容積率1142%沒人查 司法為何兩套標準？

京華城容積率從560%增至840%，被質疑圖利業者，台北市前市長、民眾黨創黨主席柯文哲昨天被台北地院依收賄、公益侵占及背信等罪判刑17年，褫奪公權6年，其中光護航京華城20%容獎、圖利121億元這一條就判13年；反觀被稱為京華城翻版的高雄國賓飯店容獎案，從840%提升至1142%，檢調至今不動如山，落差也未免太大了。

馬英九基金會決議組3人小組 徹查蕭旭岑案

馬英九基金會人事案風波延燒，前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴。馬英九基金會今上午召開董事會，會後發出聲明稿，決議組成3人小組，成員是行政院前秘書長薛香川、經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性。

從非核到高電價 今天的德國會是明天的台灣？

德國非核家園被視為能源轉型典範，但政策代價逐步浮現。2026年德國家庭電價約為台灣4至5倍，能源危機期間一度逼近法國兩倍。對照台灣，半導體與AI產業推升用電需求，核二、核三延役與核四爭議交織，能源政策面臨關鍵選擇。真正問題不在於反核或返核，而是：當短期穩定與長期結構衝突時，由誰埋單？

國民黨團邀朱立倫餐敘 韓國瑜特別現身來打招呼

國民黨前黨主席朱立倫今與藍委在喜來登餐敘，朱立倫約12時10分抵達，他說今天很開心黨團邀他來喝春酒。立法院長韓國瑜則在朱的前腳走入餐廳，雖然僅待約22分鐘，但媒體詢問是否來特別感謝朱立倫，韓回「對，打個招呼，來喝春酒」便轉身離開，但上周國民黨主席鄭麗文與藍委餐敘，當時韓國瑜人在高雄佛光山，趕不及出席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。