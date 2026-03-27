迎智慧新時代 賴總統揭「AI新十大建設」：助百萬中小微企業轉型成功

賴清德總統今出席2026TMTS台灣國際工具機展，他致詞時指出，為了迎接智慧新時代的來臨，政府提出「AI新十大建設」，包括在2040年培育50萬名個AI應用人才、建立國家級算力中心、國家級資料中心，以及打造均衡台灣的AI產業發展等四個基礎建設，讓一百萬家中小微企業運用AI轉型成功，打造AI創新創業生態系。

這場工具機展26日起至28日在台中國際會展中心登場，匯集400家廠商、1800攤展出。賴清德今天上午10時30分，在台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰、立委何欣純等人陪同下參觀展覽，台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席。

賴清德致詞時說，政府迎接智慧新時代的來臨、確保台灣下一個時代的競爭優勢。提出AI新十大建設，主要有四個基礎建設，第一個是人才培育，預計在2040年可以培養出五十萬個AI應用人才，到業界服務；第二、建置國家級的算力中心，已在新市科學園區。

第三、國家級的資料中心已在籌備，最近將開幕使用，第四、打造均衡台灣的AI產業發展，好比中部智慧精密製造產業，導入AI，著重在量子運算、矽光子及機器人等3科技。

賴清德說明，AI新十大建設3目標，第一、幫助一百萬家中小微企業導入人工智慧、數位轉型成功，提升競爭力；第二、打造應用人工智慧創新創業的生態系，讓年輕人要創意，從學校有育成中心、社會有創業加速器、政府也有coworking space創業中心，政府也有政策支持、稅賦減免、各種獎勵，甚至國發會也有資金投資，讓大家運用人工智慧創業；第三、未來食衣住行、各行各業都是用人工智慧。

賴清德強調，AI新十大建設目標要讓一百萬家的中小微企業能夠得到政府協助運用人工智慧，更有競爭力，也會與工具機結合，大家一起結合，所以我們對台灣的未來要有信心。