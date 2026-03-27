【即時短評】柯文哲案飄著政治味 徐錫祥怎通過檢察總長審查？

總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，民眾黨前主席柯文哲重判後，檢察官政治辦案的氣氛在發酵，徐如何爭取藍白立委多數同意？如何對外說服有能力領導上千檢察大軍辦案不看顏色？是能不能再上一層樓的考試。

檢察官「辦政治案」與「政治辦案」看似是同一件事，實則不同。前者，是涉案當事人是政治人物，後者是依政治正確的視角辦案；法治教育普及民智大開的今日，檢察官辦的是前者還是後者，極其容易分辨。

1999年起2次全國司法改革會議「檢察官是不是行政官？」都納入研討，檢察官司法官定位受質疑沒有間斷過，再受「檢察一體」牽制，每有「政治相關」案件發生，辦案動機就被提出來討論，其職業本質不如法官獨立，迄今有服從上級命令的天性。

柯文哲是第三勢力前黨主席，對重量級被告的刑事蒐證，「是非要分明，手段可斟酌」，於個案處置上，還要考慮不被誤解，避免職業尊嚴遭致負評，檢察官雖自有職權，但辦柯文哲時一連串程序性動作是強是弱？也自有公評。

檢察官通過國家考試、經過專業教育，可翻手為雲，覆手為雨，一個成熟的檢察官，有本事將手中案子寫成起訴或者不起訴，甘為政治打手索討政治案件來辦的，也有耳聞。

民進黨、共產黨勢不兩立，檢察官在兩岸對話冰封期，以政治性高的國家安全法、反滲透法辦人比例明顯變高，檢察官是否獨立辦案不作政黨選擇？一切都在影響人民的觀感。

徐錫祥是師專畢業，生涯並不求官，對待後輩諄諄教誨好似師長，酬酢也少，符合司法官應享受孤獨的人格特質，不過，柯文哲案引發檢察官辦案爭議，徐在立委同意權行使上，則背負有檢察官的形象宿命，立委審查這一關要怎麼通過？要有事前準備。