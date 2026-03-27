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馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

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馬英九基金會決議組3人小組 徹查蕭旭岑案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會遭指發生嚴重違反財政紀律情事，將送司法機關深入調查，前總統馬英九表示，他曾任法務部長，一切依法行事六親不認。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會遭指發生嚴重違反財政紀律情事，將送司法機關深入調查，前總統馬英九表示，他曾任法務部長，一切依法行事六親不認。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會人事案風波延燒，前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴。馬英九基金會今上午召開董事會，會後發出聲明稿，決議組成3人小組，成員是行政院前秘書長薛香川經濟部前部長尹啟銘、前立委李德維，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性。

根據馬英九基金會聲明，馬英九基金會於今年3月27日上午在基金會所召開董事會，出席成員有董事長馬英九以及董事薛香川、尹啟銘、夏珍、李德維、執行長戴遐齡等。

會中，在法律顧問、律師黃翊華的參與下，馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立3人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

蕭旭岑則回應，尊重基金會董事會的決定，深信很快就會真相大白。

經濟部 薛香川 李德維 馬英九 蕭旭岑

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