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國民黨團邀朱立倫餐敘 韓國瑜特別現身來打招呼

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫中午與國民黨立委餐敘，立法院長韓國瑜（右）與黨團總召傅崐萁（左）出席。記者陳正興／攝影
國民黨前主席朱立倫中午與國民黨立委餐敘，立法院長韓國瑜（右）與黨團總召傅崐萁（左）出席。記者陳正興／攝影

國民黨前黨主席朱立倫今與藍委在喜來登餐敘，朱立倫約12時10分抵達，他說今天很開心黨團邀他來喝春酒。立法院韓國瑜則在朱的前腳走入餐廳，雖然僅待約22分鐘，但媒體詢問是否來特別感謝朱立倫，韓回「對，打個招呼，來喝春酒」便轉身離開，但上周國民黨主席鄭麗文與藍委餐敘，當時韓國瑜人在高雄佛光山，趕不及出席。

國民黨團總召傅崐萁餐敘前受訪說，國民黨歷任黨主席都跟黨團關係非常好，尤其大罷免是朱立倫陪伴大家一起度過最艱難的政治追殺。而黨團在年後跟朱立倫一起喝春酒，朱也很關心大家，大家也關心朱立倫退休以後有什麼生涯規畫。

傅崐萁說，看到台灣這麼多國家重大政策淪於兒戲，能源政策十年反覆，讓國家損失超過1兆台幣，既然賴總統已宣布重啟核能，但邀行政院長卓榮泰到立法院報告，卓也不願意來，不曉得民進黨是賴總統跟卓榮泰兩個不合，還是在演哪一齣？

由於鄭麗文上周分批與藍委餐敘，當天沒出席的國民黨立委徐巧芯今會前解釋，那天中午恰好與台中市副市長鄭照新有事相商，比較早就約了工作正事優先，且餐敘都是自由參加，而朱立倫卸任主席後，立委一直希望能與他餐敘，感謝他在大罷免期間的支持。

國民黨立法院黨團今天中午邀請前主席朱立倫在喜來登飯店與立委們一同餐敘，立法院長韓國瑜（圖）出席。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團今天中午邀請前主席朱立倫在喜來登飯店與立委們一同餐敘，立法院長韓國瑜（圖）出席。記者陳正興／攝影

台中市 立法院 民進黨 朱立倫 韓國瑜

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