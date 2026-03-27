國民黨團邀朱立倫餐敘 韓國瑜特別現身來打招呼

國民黨前黨主席朱立倫今與藍委在喜來登餐敘，朱立倫約12時10分抵達，他說今天很開心黨團邀他來喝春酒。立法院長韓國瑜則在朱的前腳走入餐廳，雖然僅待約22分鐘，但媒體詢問是否來特別感謝朱立倫，韓回「對，打個招呼，來喝春酒」便轉身離開，但上周國民黨主席鄭麗文與藍委餐敘，當時韓國瑜人在高雄佛光山，趕不及出席。

國民黨團總召傅崐萁餐敘前受訪說，國民黨歷任黨主席都跟黨團關係非常好，尤其大罷免是朱立倫陪伴大家一起度過最艱難的政治追殺。而黨團在年後跟朱立倫一起喝春酒，朱也很關心大家，大家也關心朱立倫退休以後有什麼生涯規畫。

傅崐萁說，看到台灣這麼多國家重大政策淪於兒戲，能源政策十年反覆，讓國家損失超過1兆台幣，既然賴總統已宣布重啟核能，但邀行政院長卓榮泰到立法院報告，卓也不願意來，不曉得民進黨是賴總統跟卓榮泰兩個不合，還是在演哪一齣？

由於鄭麗文上周分批與藍委餐敘，當天沒出席的國民黨立委徐巧芯今會前解釋，那天中午恰好與台中市副市長鄭照新有事相商，比較早就約了工作正事優先，且餐敘都是自由參加，而朱立倫卸任主席後，立委一直希望能與他餐敘，感謝他在大罷免期間的支持。