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影／馬英九基金會召開董事會 將釐清事實後再對外說明

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維（左）今天出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維（左）今天出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會人事爭議引發社會關注，基金會今天召開董事會，將近2小時的會議後，董事李德維步出會場受訪表示，許多事情並非如外界的傳聞，今天的會議內容暫不對外透露，基金會將釐清事實後再對外說明。

李德維表示，今天的會議大家都很坦誠的溝通，主要是很多會務報告與財務說明，也把這2年基金會所執行的方案作一了解，我想大家都是基於善意為了基金會好，也為馬前總統好，基於現在許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明，所以目前的會議內容暫不透露，馬在今天會議中非常尊重董事，也讓大家暢所欲言。

至於是否討論將前執行長蕭旭岑與王光慈移送法辦，以及是否通過執行長戴遐齡人事案，李德維表示，今天沒有特別提到蕭案，也沒有討論戴遐齡人事案，但接下來不管做什麼都要經董事會通過，目前由戴遐齡代理狀況，接下來未來董事會還要做更正式確認。

馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議後表示，許多事情並非如外界的傳聞，基金會將釐清事實後再對外說明。記者潘俊宏／攝影

蕭旭岑 戴遐齡 李德維

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