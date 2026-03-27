馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

適逢馬英九基金會人事案風波，馬政府時期官員、前環保署長魏國彥26日下午在臉書貼文，展示出前總統馬英九所贈春聯，表示「此情可待成追憶？」國民黨副主席蕭旭岑在底下留言，「以後不會再有了，這些都是王光慈和她母親，每年辛苦地幫馬前總統製作的。」

前總統馬英九日前推出2026年「馬」年春聯，文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。馬英九在蛇年時也推出春聯，文字是「天闊雲繫別螭虎，地迴春風見小龍」。

現逢馬英九基金會人事案風波，馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴，稱遇到此類事情會六親不認。蕭旭岑則指馬英九對很多事情忘記了。

魏國彥26日表示，他沒有收到今年馬年的春聯。他展示他收到的蛇年春聯，他說「此情可待成追憶？只是當今已惘然！」底下留言引發魏國彥的朋友紛紛留言發表看法。

當中，蕭旭岑留言，「以後不會再有了，這些都是王光慈和她母親，每年辛苦地幫馬前總統製作的。」

馬英九基金會遭指發生嚴重違反財政紀律情事，將送司法機關深入調查，前總統馬英九表示，他曾任法務部長，一切依法行事六親不認。記者潘俊宏／攝影