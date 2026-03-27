馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

馬英九基金會人事案風波延燒中，馬英九基金會今日上午召開董事會，時間長達兩個多小時。是否用司法追訴馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑？董事李德維會後表示，內部會做相關了解，但不對外公布決議，馬英九今日也無裁示。

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，欲針對蕭旭岑、馬英九基金會前員工王光慈等，進行司法追訴，稱遇到此類事情會六親不認。馬英九基金會今日上午召開董事會，自上午10時30分開始，到接近下午1時，李德維才在媒體前現身，董事會召開約兩個多小時。

李德維說，今天董事會有良好、坦誠的溝通。董事會也做了些相關決議，都是希望基金會好，希望馬英九好，內部也會做相關了解。他強調，現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清。另外，不會把相關內容對外公布。

媒體關注，今日董事會是否有提到蕭旭岑等，李德維說，議程裡有談到會務、財務報告，裡面多少也會提到去年、前年的計畫，這都是非常正常。

李德維也說，決議部分，大家想法是不對外陳述。接下來，相信基金會還會做相關的了解跟處理情況，依照未來董事會做出的決議處理。他也說，沒有特殊提到蕭旭岑的部分是否進行司法訴訟，接下來不管做什麼事情，當然要由董事會通過。

媒體追問，是否有通過戴遐齡任執行長的人事案？李德維回應，議程內沒有，由戴遐齡代理，未來董事會還是要有更正式的確認。他也說明今日董事會召開兩個多小時都在討論什麼，表示內容是有很多會務報告、財務說明，大家也做意見溝通。

媒體再追問，蕭旭岑的部分應還未有正式動作？李德維說，基金會一定還會來做了解，但在這部分，所有董事希望馬總統跟基金會能夠有最好的狀態，也會好好的來處理。馬英九今日也沒有任何裁示，非常尊重董事，讓大家暢所欲言。