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藍委提育嬰留停修法 8成薪入法、弱勢最高補助全薪

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓（由左至右）今日共同舉行記者會。記者王小萌／攝影
國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓（由左至右）今日共同舉行記者會。記者王小萌／攝影

立法委員吳宗憲、黃建賓、牛煦庭今舉行記者會，宣布提出「就業保險法」修正草案，將育嬰留停給付「8成薪」法制化，並針對弱勢家庭最高補助到全薪，明定其中2成補助財源由「公務預算」支應。

吳宗憲表示，許多家庭不是不想生，而是在房貸、租金、托育及職場壓力下不敢請育嬰假，也不敢承擔收入中斷的風險。大家都以為育嬰假有8成薪，但實際上就業保險法明定的僅有6成薪，另外2成是政府依「育嬰留職停薪薪資補助要點」加發的補助。

吳宗憲說，這次修法不是要增加就保基金的負擔，而是把政府本來就用「公務預算」支應的2成補助，直接入法變成國家的法定責任，讓民眾不用擔心政策變動導致福利縮水。

黃建賓指出，根據行政院主計總處調查統計，114年10月，台灣15至49歲有偶育齡婦女的勞動力參與率高達78.63％，顯示多數家庭早已是雙薪結構，對多數家庭而言，請假不只收入減少，也影響公司人力調度。韓國今年1月出生率創下7年新高，關鍵在於擴大補助中小企業聘用育嬰留停替代人力，我國勞動部也應同步推出替代人力補助，減輕企業負擔。

牛煦庭說，草案也授權讓中低收入、單親、身心障礙等弱勢家庭，最高可以補助到全薪，讓制度更貼近實際需求。

主計總處 育嬰留停 中小企業

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