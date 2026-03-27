影／民進黨立委呼籲朝野一同支持《律師法》修法 拒絕暴力發生

民進黨立委李柏毅、蘇巧慧、李坤城上午一起舉行「啟動律師法修法」記者會，針對近年「法庭暴力」的情形屢屢發生，律師淪為「高風險職業」，為保障律師依法執業、公正辦護，宣示將啟動《律師法》修法，更要求在修法完成前，法務部與司法院應針對法庭暴力事件提出具體防治手段，以確保不再有憾事發生。

立委李坤城說：「暴力零容忍，保護所有參與司法程序之人民與法治人員的人身安全，一個安全無虞的環境」，律師肩負保障人權與促進民主法治的使命，是維護社會公益的重要守門人，但執行職務時常處於利害關係高度對立的紛爭前線，為確保律師執業安全不受非法干擾，並呼籲立院同仁能夠支持通過《律師法》修正草案，另外司法院在3月18日說要制定明確的安全指引，提供安心訴訟環境的「法院安全指引」能夠盡早出爐，以明確法院周遭的安全措施與執法標準，彌補現行法律的保護缺口，捍衛司法公正與法治尊嚴。