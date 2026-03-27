藍白提案促動支718億新興計畫預算 逕付二讀交付協商

民眾黨立法院黨團27日於院會提案，要求行政院長卓榮泰即刻核准各部會動支已通過之新興計畫預算新台幣718億元，並依法編列軍警待遇調整相關預算。該案經表決後逕付二讀，並交付黨團協商。

立法院院會先前已表決通過由國民黨團及民眾黨團提出的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項新興計畫，總額約718億元，同意行政院先行動支。

民眾黨團指出，行政院未依法編列立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關預算，質疑此舉違反依法行政原則，影響立法權運作，並使2026年度中央政府總預算編列基礎失序。

此外，民眾黨團表示，立法院已同意新興計畫預算先行動支，但行政院迄未核定相關公文，導致各部會無所適從，影響政策推動。

民眾黨團因此提請院會決議，要求行政院即刻核准動支718億元新興民生計畫預算，並依法編列軍警待遇調整經費，以維護國家整體利益及憲政體制運作。

民進黨立委鍾佳濱發言指出，若718億元先行動支，未來總預算審議若有所刪減，恐出現金額落差問題，影響預算控管，呼籲在野黨應承諾後續審議不再減列相關預算。

該案經表決，於立法院長韓國瑜主持下，以贊成59人、反對50人通過，逕付二讀並交付黨團協商，後續由民眾黨團負責召集協商。