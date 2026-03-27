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藍提執政黨錯誤能源政策譴責案、重啟核電專案報告 交付朝野協商

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立院黨團今天在立法院會提出二項公決案，除了要求行政院長卓榮泰向立法院提出「重啟核電以因應AI時代經濟發展」專案報告並備質詢。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團今天在立法院會提出二項公決案，除了要求行政院長卓榮泰向立法院提出「重啟核電以因應AI時代經濟發展」專案報告並備質詢。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前拋出評估重啟核二、核三，國民黨立院黨團今天在立法院會提出二項公決案，除了要求行政院長卓榮泰向立法院提出「重啟核電以因應AI時代經濟發展」專案報告並備質詢，也對執政黨推動錯誤能源政策，提出譴責。二案在藍白席次優勢下均逕付二讀，交付朝野黨團協商。

國民黨團提案表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，賴政府、行政院卓榮泰院長無視國家經濟發展最重要的基礎是穩定的電力供應，盲目推動錯誤的能源政策讓台灣空轉，決策髮夾彎導致兆億元民脂民膏的浪費，實有愧於國人，應給予最嚴厲之譴責。

國民黨立委羅智強表示，國民黨當然樂見賴政府迷途知返，但要求卓榮泰赴立院進行專案報告，究竟綠營過去稱「我是人，我反核」，現在卻要重啟核電了，到底還是不是人？

民眾黨立委邱慧洳表示，賴政府欲重啟核二、核三的同時，也應要向國人道歉，在這段時間因錯誤的能源政策所造成了多少空轉；過去發生跳電事件，台電總是將肇因推給小動物、小松鼠，以後不應再有這些說法，小松鼠雖然沒有人權，但他們也有動物權，也是會抗議的。

民進黨立委吳思瑤表示，賴政府政策目標沒有轉彎、沒有跳票，在野黨不要一再汙名化稱這是錯誤的能源政策，民進黨政府主張核安無虞、核廢有解、社會要有共識，請問這三項在野黨哪一項反對？且距離真正重啟核電後面還有Ｎ關要過，藍白不要看到黑影就開槍。

重啟核二 吳思瑤 朝野協商

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