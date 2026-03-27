【重磅快評】顏慧欣猝逝扯霸凌疑雲 反映人才斷層與體制沉疴

台美關稅談判正如火如荼進行，值此之際，我方談判團隊核心、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣驟然辭世。噩耗突如其來，更意外牽扯出職場霸凌，儘管情節尚待核實，但令人憂心的是揭開台灣經貿談判裡嚴重的組織體制僵化與人才培育斷層沉疴。

在媒體近日曝光的顏慧欣請辭信中，她指出，過去多次由國家領導人層級對外宣示爭取加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定），實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；她在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。行政院經貿辦肩負重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層。

台灣對外經貿談判的架構，長期處於定位不明的尷尬狀態。早期經貿談判團隊歸屬於經濟部，2016年蔡政府上任後，為了拉高層級、統合各部會，於行政院下正式設置經貿談判辦公室（OTN）。然而，近10年過去，經貿辦至今仍是「任務編組」的黑機關性質。

相較於美國擁有法制化、常設性的貿易代表署（USTR），我國的經貿辦缺乏公務體系的正式編制與穩定的升遷管道。任務編組意味流動性高、缺乏長期制度化的知識累積。更根本的問題在於，最熟悉產業脈動、最了解關稅與貿易壁壘對本土產業衝擊的，始終是經濟部。將談判權抽離經濟部，挪至行政院的臨時單位，不僅造成「談判者不懂產業、懂產業者無權談判」的脫節現象，更讓談判淪為政治喊話的工具，而非基於產業實利的精準攻防。

組織的不健全，直接導致人才的嚴重斷層。經貿談判不是紙上談兵，更不是靠英文流利就能勝任，它需要對法規的精準掌握、對產業利益的權衡，以及在談判桌上折衝尊俎的心理戰。台灣經貿談判人才之所以陷入青黃不接，主因在於缺乏持續的實戰練兵場。

台灣過去最輝煌的談判實戰，莫過於加入世界貿易組織（WTO，前身為GATT）的漫長過程，以及後續的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。當年的團隊與數10個國家進行高密度的雙邊與多邊談判，磨練出一批具備實戰技巧的沙場老將。

但隨著當年參與入會的老將凋零或退休，中生代與新生代缺乏大型多邊談判的洗禮。若日常沒有派駐WTO、APEC（亞太經合會）等國際場域實際觀摩、攻防，人才如何憑空而降？當國家領導人高喊爭取加入CPTPP，基層執行面卻如顏慧欣信中所言「消極敷衍、無具體計畫」，這不僅是公務體系的怠惰，更是缺乏實戰將才而產生的集體焦慮與無能為力。

顏慧欣當初滿懷熱忱，從中經院毅然投身公部門談判團隊，應是為貢獻一己之力。如果她的專業建言在過去一年半中，不但未被採納，反而遭嚴厲駁斥與打壓，最終在鬱結與病痛中離世，這不僅僅是個人的悲劇，更是國家治理的重大挫敗，這絕非政院在事後核頒一等功績獎章所能粉飾的。