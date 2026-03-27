蔡正元入監批綠色暴政 去年和馬英九總統通電話 年老健忘「多包容」

前立委蔡正元今入監服刑，他強調，他的案件是三中案的「案外案」，跟中影股權交易無關，他當年完成馬英九交代的任務，讓國民黨在2006年度過嚴重的財務危機，卻被誤解侵占自己的錢而判刑，這明顯是不合理的審判，是「綠色暴政」、毫無懸念的「政治追殺」。另，媒體提問馬英九總統有無慰問，蔡正元則回答，去年通過電話，請大家多包容，不要太苛責。

蔡正元表示，馬英九過去有些重大的困難，包含當黨主席後，國民黨銀根被陳水扁抽個一乾二淨，資遣黨工一毛錢都沒辦法給資遣費，「他找我說需要10億的資金，我靠著出面購買中影幫他解套」。蔡正元強調，「我幫他是應該的，我也覺得是幫國家、幫這個黨」。

媒體提問蔡正元，馬英九總統有無打電話慰問。蔡正元回答，與馬英九總統通話是去年的事情，通話中，有點擔心他的健康狀況，不管如何，他年紀也不小了，祝他恢復以前的英挺，恢復以前的昂揚之氣。每個人都會老，每個人都會碰到老了容易嚴重忘東忘西的困難，請大家多包容。

蔡正元說，他畢竟是台灣一個還拿得出去的前總統，其他前總統都不太容易拿出去，「馬英九是一個共同資產，不是哪一個人的資產，不是姓蕭的資產，也不是姓金的資產，雖然不是台灣歷史上最偉大的總統，但也不是最差的總統，所以多給他一點包容，不要有太多的苛責，這點非常重要」。

蔡正元今到北檢報告入監服刑，他重申因業務侵占被判刑，但業務侵占是侵占阿波羅公司，阿波羅公司只有一個股東就是我，只有一個員工就是我，阿波羅公司的資金就是我個人的資金」，阿波羅公司從來沒有跟銀行借錢，等於是「我侵占自己的錢要判刑」。

蔡正元回想，2017年檢察官搜索、羈押他，指控他侵占中影公司的錢，一查老半天，起訴書沒有中影公司，判決書沒有指控他侵占中影公司，改稱侵占自己的錢，這實在是一個很奇怪的審判、起訴的邏輯。

蔡正元強調，他的案件是三中案的「案外案」，跟中影股權交易無關，「我作為一個買方，已經完成馬英九交代的任務，讓國民黨在民國95年度過嚴重的財務危機」。

蔡正元說，他已經把資金通通給國民黨，他從阿波羅公司動用資金去彌補中影公司被掏空的股份，這部分和三中案無關，單純是他時任中影公司董事長，需要用資金彌補被掏空的狀況，否則，中影公司有很龐大的銀行貸款，可能會被抽銀根而倒閉，他動用自己的公司、自己的資金，卻被誤解為業務侵占自己的公司，這很明顯不是一個合理的審判，很明顯是「綠色暴政」、毫無懸念的「政治追殺」。