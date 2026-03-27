與國際友人互動升溫 盧秀燕透露備受重視原因：和大罷免有關

台中市長盧秀燕近期和國外政要接觸愈發密切，美國在台協會（AIT）高層數度拜訪，她也在月中訪美。盧今天透露，這段時間國際友人密集和她接觸，和大罷免有關，當初國外接到的資訊是「立院會翻盤」，但結果完全相反，各國都覺得應該要透過不同管道掌握台灣訊息。

盧秀燕今天赴市議會備詢，國民黨議員劉士州、賴義鍠質詢表示，這兩年AIT和台中市政府關係升溫，AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯、處長谷立言到訪台中好幾次，交流內容也從過去的城市交流上升到產業乃至國際事務，是否代表美國愈來愈重視盧，也希望不要只透過單一窗口了解台灣事務？

盧秀燕答詢說，她和AIT的確不是只有昨晚在台灣美國商會謝年飯碰頭，谷立言前天來台中參加工具機展，有留下來參訪，當時盧正在議會備詢，谷就約了晚上餐敘；台中近年在城市外交做得不錯，不只美國，本周南韓新任代表也來拜訪，只要時間許可，她都樂意讓台中多交朋友。

盧秀燕透露，這段時間國際友人密集拜訪，其中一個原因和大罷免有關；當初大罷免，國外接到的訊息是「立院會翻盤」，結果完全相反，美方認為對台灣內部事務的掌握應該要更精準。盧指出，不只美國，各國都是如此，大罷免後，國際友人找她聊天或了解訊息的頻率更加密集。

盧秀燕表示，在可能的情況下，她會把台灣內部最真實的聲音傳達給各國，這樣對國家的發展也會更好；國際友人可能也不只是和她接觸，會尋找更多的資訊來源，以免誤判台灣內部情勢。