台灣被迫缺席WTO會議 林佳龍感謝美法議員為台發聲

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆矮化台灣，導致台灣被迫缺席。外交部今天指出，美國國會議員、法國國民議會議員相繼公開發聲，支持台灣的國際參與，外交部長林佳龍表達由衷感謝，強調將堅定捍衛應有權益與尊嚴。

外交部上午發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨籍議員狄亞士巴拉特（Mario Díaz-Balart）23日推文表示，喀麥隆藉透過削弱台灣在WTO作為「個別關稅領域」的地位，配合中國外交操弄意圖，令人深感憂慮。

狄亞士巴拉特指出，再次證明北京以脅迫手段排除台灣有意義參與國際組織，並造成危險先例，台灣是美國等多個國家至關重要的經濟與安全夥伴，將持續支持台灣的國際參與。

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）及民主黨籍首席議員肯納（Ro Khanna）也於25日發表聯合聲明指出，喀麥隆決定排除台灣參與WTO第14屆部長級會議，是中國持續圖謀操縱多邊組織的又一案例，令人深感不安。

聲明指出，台灣是美國及全球的重要貿易夥伴，此次是台灣自2001年入會以來，首次被迫缺席WTO最高決策機制，凸顯WTO會員共同應對挑戰，並規劃全球貿易未來藍圖的能力已遭到削弱，台灣是WTO正式會員，主辦國依慣例均承認台灣為「個別關稅領域」。

聲明強調，本次事件並非個案，在在顯示北京持續在多邊國際組織發揮不當影響力，並企圖邊緣化台灣，台灣作為民主典範、經濟及技術強國，美國將續與台灣合作，並敦促WTO挺身對抗中國霸凌，並促成台灣參加本次部長級會議。

此外，外交部表示，法國國民議會友台小組前主席、議員博多黑（Eric Bothorel）也於24日轉發「費加洛報」（Le Figaro）相關報導並推文明確指出「台灣並非中國之一省」。

外交部指出，林佳龍感謝國際友人的聲援與支持，台灣將持續與理念相近會員密切合作，堅定捍衛台灣應有的權益與尊嚴。