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賴總統美商謝年飯主動請求幫忙 盧秀燕：我希望總統釋出善意促進團結

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台灣美國商會昨晚舉辦謝年飯，賴清德總統（右二）兩度主動走向台中市長盧秀燕（右三）致意交談。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台灣美國商會昨晚舉辦謝年飯，賴清德總統（右二）兩度主動走向台中市長盧秀燕（右三）致意交談。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

賴清德總統昨晚出席台灣美國商會2026謝年飯晚宴，大合照時主動靠近台中市長盧秀燕，握手致意並簡短交談。盧秀燕今天透露，賴總統主要是請她各方面多幫忙、多關心，她也向總統報告，希望總統釋出善意，促進朝野和諧、加速國內團結。

盧秀燕今天赴市議會備詢，國民黨議員陳文政詢問，昨晚盧參加美商謝年飯，會中賴清德總統主動找盧談話，大家都很關心具體談話內容，不知是否能夠透露？

盧秀燕答詢表示，昨晚美商晚宴有大合照，合照時她和賴總統位置有點距離，合照完總統過來打招呼，也請她各方面多幫忙、多關心；盧當時向賴清德總統說，希望總統釋出善意，促進朝野和諧，加速國內團結。整個交談時間非常短，因為後面還有第二批人要合照。

台中 美國商會 國民黨

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