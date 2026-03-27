影／馬英九基金會爭議延燒 今天召開董事會

前立委蔡正元今入監服刑，他強調，他的案件是三中案的「案外案」，跟中影股權交易無關，他當年完成馬英九交代的任務，讓國民黨在2006年度過嚴重的財務危機，卻被誤解侵占自己的錢而判刑，這明顯是不合理的審判，是「綠色暴政」、毫無懸念的「政治追殺」。另，媒體提問馬英九總統有無慰問，蔡正元則回答，去年通過電話，請大家多包容，不要太苛責。

2026-03-27 11:40