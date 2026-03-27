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影／馬英九基金會爭議延燒 今天召開董事會

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議，會前受訪表示大家都是基於善意努力做好基金會的事務。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議，會前受訪表示大家都是基於善意努力做好基金會的事務。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會人事爭議引發社會關注，基金會今天召開董事會，董事李德維出席會議前受訪表示，大家都是基於善意努力做好基金會的事務，國民黨中央也沒有針對此事跟我聯絡。

李德維表示，關於國民黨副主席蕭旭岑的事情在董事會會議通知完全沒有提到，我想大家都是基於善意努力做好基金會的事務，我想這部分最重要，至於黨中央也完全沒有針對此事跟我聯絡，我覺得基金會是財團法人，黨中央應該對每一個人都非常尊重。

馬英九基金會日前人事異動，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑以及基金會前員工王光慈離職，該基金會發出新聞稿表示將委請律師針對「嚴重違反財政紀律情事」送請司法機關深入調查，並表示蕭旭岑與王光慈言行不能代表馬英九立場，引發外界關注。

蕭旭岑日前回應，針對輿論指稱他在馬英九基金會的薪水非常高一事，自己在馬英九基金會的薪水是2019年任職時，馬英九親口跟我說，絕對不能低於過去在總統府的待遇，馬英九很多事都忘記了，他永遠感謝馬英九的栽培，即使遭到誤解，他也願意繼續維護馬英九以及其家人，但是並不代表有人可以利用這一點對他進行抹黑跟打擊。

馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議，會前受訪表示大家都是基於善意努力做好基金會的事務。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議，會前受訪表示大家都是基於善意努力做好基金會的事務。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議，會前受訪表示大家都是基於善意努力做好基金會的事務。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會人事爭議引法社會關注，基金會董事李德維今天出席董事會議，會前受訪表示大家都是基於善意努力做好基金會的事務。記者潘俊宏／攝影

總統府 李德維 蕭旭岑

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