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傳顏慧欣生前遭職場霸凌 牛煦庭：政院調查 不要拖泥帶水

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

政院經貿辦副總談判代表顏慧欣日前因病離世，傳出她生前曾遭長官排擠甚至職場霸凌。國民黨立委牛煦庭今表示，希望行政院儘速調查，不要拖泥帶水；另外，也要適時和大眾說明，對外談判是否會因此事而造成戰力的影響。

牛煦庭表示，台美談判要重新啟動，經貿談判的人才在國內算相對稀缺，在這樣的情況下，希望政院調查明快清楚，不要拖泥帶水；是否會影響談判戰力，民眾都十分關心。官場內有不同文化和困境，他願意理解，但還是要善盡提醒的責任，現在是內外交迫的狀況，行政院處理這件事要有更好的效率，要快速的決斷，避免造成更大的傷害。

牛煦庭指出，行政院也要適時和社會大眾說明，對外談判是否會因為人員折損或內部衝突，造成戰力的影響，如何安定民心也是非常重要的。希望這件事儘速落幕，談判團隊不會因為此事而折損。

國民黨立委吳宗憲則表示，自己擔任過地方政府局長，任內有處理過職場霸凌的事件，希望行政機關要有肩膀，能夠盡快處理。如果真的有霸凌事件，希望不要因為霸凌者的特殊背景而不去處理，因為這樣的人才十分稀缺，過世的談判團隊副代表是這領域的專家，這是國家的損失，希望能盡快落幕。同時也要呼籲政府，專業的事情要交給專業的人領導，外行領導內行就會有一些紛亂發生。

政院 地方政府 行政機關

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