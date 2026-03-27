蔡正元入監前夜見好友柯文哲 道別笑他：誤闖政治叢林的白兔醫生

前立委蔡正元因業務侵占罪今至台北地檢署報到入監服刑，民眾黨前主席柯文哲昨晚提前拜訪他道別，兩人也談到彼此官司。蔡正元說，柯文哲沒有頹喪的表情，仍然堅毅開朗的面對不公不義的司法判決，他也笑好朋友柯文哲，「你就是一隻誤闖政治叢林的白兔醫生」。

蔡正元今對於柯文哲案件發表談話，他說，台灣怎麼會這樣子，210萬元的政治獻金被視為貪汙而判13年，如果這可以成立的話，那以前每一任的總統、立委、縣市首長都應該通通要抓去關，「這是非常不合理的，司法怎麼離人民這麼遠」。

蔡正元說，昨晚朋友幫他餞行時，接到陳智菡來電，表達柯文哲擔心今到北檢現場講話會哽咽，講不好，所以希望晚上到家裡探望；隨後，立委張啓楷、陳智菡陪同柯文哲到訪。

他說，昨晚他看到柯文哲沒有頹喪的表情，仍然堅毅開朗的面對不公不義的司法判決，因此「相對放心」他和柯文哲並非所有政治意見都相同，經常有不同的看法，但能在相互尊重的友誼底下，「我們很珍惜我們由政敵變成好友的人生領域」，一種政治上的傳奇，「對於柯文哲他能挺住，我有信心」。

他表示，昨天柯文哲談話時一直提到一個概念，「奇怪，我當醫生那麼久，只想要救人，不管他旁邊發生什麼事，不管病人是黑貓白貓，也不管病人是藍的、綠的、白的，只想要救活，法官、檢察官不是也要公平公正看待被告有利、不利的證據嗎？怎麼會扭曲被告有利的證據，誇大對被告不利的證物呢？

他說，他嘲笑好朋友柯文哲，「你就是一隻誤闖政治叢林的白兔醫生」，有時候人間是光明的，但難免碰到烏雲蔽日的黑暗時刻，這時候就要謹守原則，維護公平正義，維護未來子孫的利益。

他說，他的祖先來台超過4百年，而「台灣的前途關乎所有人，在台灣要秉持留下一個美麗的生存空間，我們沒有不努力的理由」，他會很堅毅走向桃源街21號，走向綠色的黑牢，接受苦練、磨練。

最後他也感謝廣大網友，另感謝一名幫他製作「問心無愧」歌曲的網友，他秉持堅毅的心繼續為大眾努力，他相信民進黨不是永遠的執政黨，民進黨一定會在2028下台，讓他反省思過，不要整天做沒有意義的政黨，這還有待大家一起努力，萬事拜託，這是他人生在政壇上服務這麼走的最後政治心願。