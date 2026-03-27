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影／入監前喊冤政治追殺 蔡正元：用從容腳步面對綠色黑牢

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，蔡正元上午一身輕便的運動服步入台北地檢署執行科正式服刑。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，蔡正元上午一身輕便的運動服步入台北地檢署執行科正式服刑。記者黃義書／攝影

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，今發監直行。蔡正元上午一身輕便的運動服步入台北地檢署執行科正式服刑，他受訪時表示，這很明顯是政治追殺，會用從容的腳步來面對綠色黑牢，不少支持者在外聲援，抗議司法不公。

蔡正元步入台北地檢前表示，他被指控、判決三年六個月，因為業侵占了阿波羅公司，而阿波羅公司只有一個股東，就是我，阿波羅公司的資金，就是我個人的資金，所以等於是我侵占我自己的錢，這樣子要判刑。

蔡正元要大家回憶，在2017年當檢察官搜索時，當天羈押、指控我的罪名是什麼？說侵占中影公司的錢，但判決書沒有指控我侵占中影公司，改說我侵占我自己的錢。

蔡正元進一步說明，阿波羅公司有協助三中案完成交易，但完成之後就跟三中案毫無關係，此案是三中案的案外案，而且跟中影股權交易也沒有關係。蔡正元並指，作為一個買方，已經完成了馬英九交代的工作，讓國民黨在民國95年度過嚴重的財務危機，而且也已把資金通通給了國民黨，動用自己的公司、動用自己的資金，卻被誤解為我業務侵占自己的公司。

蔡正元喊冤表示，這很明顯的不是一個合理的審判，很明顯的是一個綠色暴政，很明顯的是一個政治追殺。

蔡正元表示自己不是最不幸的，指柯文哲一個 210 萬的政治獻金，被視為貪污而判13 年。會用燦爛的笑容，來迎接一切的橫逆，用從容的腳步，面對綠色的黑牢。

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署執行科正式服刑，蔡正元表示，要把電子腳鐐還給台北地檢署，步入前展示佩戴在腳上的電子腳鐐。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署執行科正式服刑，蔡正元表示，要把電子腳鐐還給台北地檢署，步入前展示佩戴在腳上的電子腳鐐。記者黃義書／攝影

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午前往台北地檢正式服刑，不少民眾到場聲援、支持。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午前往台北地檢正式服刑，不少民眾到場聲援、支持。記者黃義書／攝影

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署正式服刑，帶著支持的祝福，用燦爛的笑容入監服刑。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署正式服刑，帶著支持的祝福，用燦爛的笑容入監服刑。記者黃義書／攝影

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署正式入監服刑。蔡正元喊冤表示，這不是一個合理的審判，很明顯的是一個綠色暴政、很明顯的是一個政治追殺。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署正式入監服刑。蔡正元喊冤表示，這不是一個合理的審判，很明顯的是一個綠色暴政、很明顯的是一個政治追殺。記者黃義書／攝影

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署執行科正式服刑，蔡正元表示，要把電子腳鐐還給台北地檢署，步入前展示佩戴在腳上的電子腳鐐。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午步入台北地檢署執行科正式服刑，蔡正元表示，要把電子腳鐐還給台北地檢署，步入前展示佩戴在腳上的電子腳鐐。記者黃義書／攝影

前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午前往台北地檢正式服刑，一位支持者舉著「政治追殺 人民不服」的手牌表達支持之意。記者黃義書／攝影
前國民黨立委蔡正元因捲入三中案，涉犯業務侵占罪判刑3年6月，上午前往台北地檢正式服刑，一位支持者舉著「政治追殺 人民不服」的手牌表達支持之意。記者黃義書／攝影

政治獻金 綠色 柯文哲

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