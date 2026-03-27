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馬英九擬送蕭旭岑司法調查 李德維：必須好好深思熟慮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委李德維。圖／聯合報資料照
國民黨前立委李德維。圖／聯合報資料照

馬英九基金會人事案風波延燒中，國民黨副主席蕭旭岑認為是有心人士操作。馬英九基金會今日上午召開董事會。就是否應用司法手段開鍘蕭旭岑，董事之一、國民黨前立委李德維受訪表示，要尊重所有董事的共同決議，對於基金會有重大影響的事務，大家必須好好深思熟慮。

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，開鍘曾任馬英九基金會執行長的現任國民黨副主席蕭旭岑、王光慈等，並說遇到此類事情會六親不認；蕭也指馬英九「很多事情都忘了」。馬英九基金會今上午召開董事會，預期將觸及蕭旭岑、王光慈案。

就是否應用司法手段開鍘蕭旭岑，李德維說，要尊重所有董事的共同決議，對於基金會有重大影響的事務，大家必須好好深思熟慮。他認為所有董事都是抱著正面心態，怎麼樣把基金會做好，這是最重要的。也要看目前內部有沒有相關行政調查，拿出的資料如何，在還沒有看到的狀況下，妄自非議也不恰當。

談到上次跟馬英九見面時間，李德維說，去年底董事會有個餐敘，也召開了相關董事會，去年年底的確跟馬英九有過餐敘以及召開董事會。由於蕭旭岑接任國民黨副主席，當時董事會同意由王光慈接任執行長，當時董事會的會議紀錄裡面應都有詳實的記載，所以他覺得沒有問題。馬英九當時語帶輕鬆表達，表示他識人之明，大家應該給馬英九些鼓勵跟嘉獎，的確有提到這個部分。

關於藍營內部認為不應該啟動司法程序，李德維說，這是另外一回事，馬英九基金會是財團法人，依據既有的事實來做判斷恐怕更好，他沒有看到相關的資料，所以這部分沒有辦法回應。

至於蕭旭岑稱此事為有心人士操弄，李德維說，每個人都會有自己的想法跟說法，待董事會開完後，很多東西看了後才更了解。

馬英九基金會 李德維 國民黨

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