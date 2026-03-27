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柯文哲能否選2028...內政部語帶保留 許甫曝柯文哲反應
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，但是否能參選2028，內政部疑留下伏筆。對此，民眾黨北市議員參選人許甫今早上廣播節目受訪，目前沒有去想2028，柯文哲反而是關心周日凱道遊行小雞們。
由於總統副總統選舉罷免法，不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選。但內政部昨表示，本案仍可上訴，且2028年總統選舉之候選人登記期間也未屆至，是否具參選資格，須視登記參選時之最新判決，由中央選舉委員會依法審認。
許甫今上「千秋萬事」節目受訪說，內政部拋出這樣說法，是讓帶話題，2026年3月一審判完，要到2028年選舉登記前二審等，依目前法律進度不知道會不會趕得上，現在大家不去想2028年，而是替柯文哲抱不平。
他曝，黨部在討論星期天的凱道上街時，柯文哲還一派輕鬆說，假日時間應該要幫忙輔選，「我都想說主席！現在還在關心小雞們。」
主持人王淺秋也問到，周日民眾黨好招全黨上街頭，事前是否有沙盤推演？許甫說，因為離開黨務不太清楚，但是對過去主席黃國昌和中央黨部，在重大事件時，都會做好SOP準備。
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