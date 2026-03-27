傳顏慧欣生前遭職場霸凌 鄭麗君哽咽：有責任調查了解

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病過世，傳出生前疑似在職場受排擠等。行政院副院長鄭麗君今天受訪時數度哽咽，她表示，顏慧欣是非常優秀的國際經貿長才，她一直非常欣賞其專業和才華，在談判團隊中，顏也始終是大家的最佳戰友，「講到她我就非常難過、不捨，也充滿感謝」。

鄭麗君指出，非常謝謝顏慧欣長年在對台灣國際經貿關係的研究，以及其專業論述，還有工作熱忱，以及對台灣的使命感。知道消息之後，她內心非常地難過、不捨，尤其是這幾天看到網路上的一些訊息、媒體報導，這兩天行政院長卓榮泰有讓她看辭職信，她心中有更多不捨，卓榮泰已經指示行政院依據相關的辦法，啟動調查程序。

對於是否感受到顏慧欣被霸凌？鄭麗君說，這場談判不是一個傳統的經貿談判，必須在短時間之內完成台美的談判，談判的工作非常地緊湊，所以在進入談判工作之後，她和顏慧欣比較多是在會議中參與會議，並沒有個別地來表達在經貿辦公室裡面的工作的狀況，她看到這些訊息、報導後，有責任加以調查了解，而現在已啟動調查，會來了解實際的情況，也要向顏慧欣的家人表達最大的慰問。