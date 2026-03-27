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傳顏慧欣生前遭職場霸凌 鄭麗君哽咽：有責任調查了解

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（圖）上午前往立法院備詢，會前被問行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣傳曾在經貿辦遭遇職場排擠，數度哽咽，隨後表示已啟動調查。記者蘇健忠／攝影
行政院副院長鄭麗君（圖）上午前往立法院備詢，會前被問行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣傳曾在經貿辦遭遇職場排擠，數度哽咽，隨後表示已啟動調查。記者蘇健忠／攝影

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病過世，傳出生前疑似在職場受排擠等。行政院副院長鄭麗君今天受訪時數度哽咽，她表示，顏慧欣是非常優秀的國際經貿長才，她一直非常欣賞其專業和才華，在談判團隊中，顏也始終是大家的最佳戰友，「講到她我就非常難過、不捨，也充滿感謝」。

鄭麗君指出，非常謝謝顏慧欣長年在對台灣國際經貿關係的研究，以及其專業論述，還有工作熱忱，以及對台灣的使命感。知道消息之後，她內心非常地難過、不捨，尤其是這幾天看到網路上的一些訊息、媒體報導，這兩天行政院長卓榮泰有讓她看辭職信，她心中有更多不捨，卓榮泰已經指示行政院依據相關的辦法，啟動調查程序。

對於是否感受到顏慧欣被霸凌？鄭麗君說，這場談判不是一個傳統的經貿談判，必須在短時間之內完成台美的談判，談判的工作非常地緊湊，所以在進入談判工作之後，她和顏慧欣比較多是在會議中參與會議，並沒有個別地來表達在經貿辦公室裡面的工作的狀況，她看到這些訊息、報導後，有責任加以調查了解，而現在已啟動調查，會來了解實際的情況，也要向顏慧欣的家人表達最大的慰問。

經貿 行政院長 職場霸凌

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