內政部以陸配案解散民眾黨？ 許甫：有心人測風向

民眾黨松山信義北市議員參選人許甫今早上「千秋萬事」廣播節目，談到近期陸配徐春鶯案，他表示，共諜被抓到都是在民進黨、總統府內，徐更不是民眾黨籍；至於會幫李貞秀說話，也是因為陸配在中華民國生活，應該要有合理的參政權，但表現、言行是否足以擔任立委，則可以檢視。

許甫表示，在賴清德主政之後，陸配都變成準嫌疑人，時時刻刻都覺得要出賣國家、讓中共滲透進來。徐春鶯是在2023年海選時，希望能找多元族群代表，當時外配或陸配都有名額，看見徐作為兩岸婚姻社團有發言聲量，因此有接洽。

不過，由於媒體攻擊，徐春鶯主動說不要列入考慮、沒有意願，所以至始至終都沒有民眾黨籍。此外，徐也曾經出席活動坐在陸委會主委邱垂正、海基會秘書長羅文嘉旁有說有笑，那是不是也要去調查兩人，

許甫說，現在調查徐春鶯案，不見檢方掌握到多少，只因為徐支持黃珊珊和柯文哲。主持人王淺秋說，現在還有傳出內政部以此為由，要解散民眾黨？許甫說，現在就是有心人要測風向，大家覺得議題跟上，就會討論，「這件事情要牽扯到中共、顛覆國家，不知道要怎麼形容，太離譜。」

至於李貞秀部分，許甫說，會幫忙說話是因為陸配在中華民國生活，應該要有合理的參政權，至於表現、言行是否足以擔任立委，覺得大家可以嚴格檢視。但這是兩件事，不能就這樣遭到霸凌。

徐春鶯曾任台灣新住民發展協會理事長，被指控在2022年縣市長選舉與2024年總統選舉期間，違反反滲透法接受境外指示為柯文哲和黃珊珊助選，並涉嫌經營人民幣地下匯兌、房屋詐貸等，於去年11月27日遭新北地檢署聲押，同日裁定收押禁見；今年3月25日，新北地檢署依反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴徐春鶯，因有逃亡串證之虞而被續押。