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國台辦批柯文哲案判決 邱垂正：極權專制政權沒資格說

中央社／ 台北27日電

台北地方法院昨天依貪污等罪判處前台北市長柯文哲有期徒刑17年，中國大陸國台辦發布新聞稿批評民進黨政府。陸委會主委邱垂正今天表示，中國大陸是極權專制的政權，沒資格對台灣說三道四、指指點點，只會自曝其短，不要再想從這個案子撈到什麼統戰的好處。

針對柯文哲案宣判，國台辦昨晚以發言人朱鳳蓮的名義說，陸方「注意到了有關情況」，並以諸如「賴清德當局」、「打壓政治異己」等詞彙大加攻擊。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，邱垂正會前回應國台辦說法時表示，中華民國是一個民主法治的國家，司法機關依法定程序獨立審判，相對的，中國大陸是一個極權專制的政權，沒有資格對台灣說三道四、指指點點。

邱垂正說，國台辦說法只會自曝其短，就如同夏蟲語冰一樣，不要再想從這個案子撈到什麼統戰的好處。

卓榮泰 陸委會 立法院

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