顏慧欣辭世引關注 政院啟動調查釐清

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，然近期傳出顏慧欣疑似在職場受排擠等相關議題，對此，行政院長卓榮泰已指示啟動事實釐清程序。

顏慧欣生前在行政院經貿談判辦公室中任職，也是台美關稅談判的重要成員之一，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝。對此行政院表達非常心痛不捨，也很感念顏慧欣在台美談判期間戮力完成使命的付出。不過近期再傳出顏慧欣遭遇職場排擠等，行政院昨日表示已在了解中。

卓榮泰27日赴立法院施政方針及施政報告並備詢前接受媒體採訪時提到，首先，顏慧欣副總談判代表是一位非常優秀的年輕世代人才，對國際事務及財經法規具備高度專業。因此延攬她擔任副總談判代表，負責重要任務。對於她不幸離世，這是非常重大的損失，政院也深感遺憾與哀痛。

卓榮泰說，顏慧欣副總談判代表確實因個人因素，包括身體狀況，在今年農曆春節連假期間，以傳真及訊息方式提出辭呈。其內容也如今日媒體所揭露。當時正值年假期間，辦公室同仁第一時間回覆，請他務必保重身體。由於他在信中提到，若身體狀況好轉，仍願意再為國家服務，當然也期待他能在恢復健康後重返工作崗位。然而，不料在3月10日即傳出不幸消息。政院對嚴大使及其家人，表達最深的哀悼與慰問。

鑒於此事引發各界關注與相關報導，卓揆說，政府認為有必要對外釐清事實。依據《公務人員職業安全及衛生防護辦法》及行政院相關職場霸凌防治與申訴處理規定，行政院秘書長已於昨日核定，本案將採取專案方式辦理，所有調查委員將由外部委員組成，以確保調查的客觀、中立與專業。

他強調，希望透過完整且公正的調查結果，讓相關工作持續推動，也讓同仁工作情緒不受影響。同時，針對承擔對美談判等高壓任務的工作團隊，未來也將全面檢視其組織配置、人力調度與支持機制。

副院長鄭麗君強調，自從得知她離世的消息之後，每一天只要想到她，內心都感到非常難過與不捨，也充滿感謝。自己非常感謝他長期以來對台灣國際經貿關係的研究、專業論述，以及他對工作的熱忱與對國家的使命感。

鄭麗君說，她的付出與貢獻，不僅僅是在談判團隊中，她從學者時期開始，到擔任政府各單位顧問，再到加入政府團隊，擔任台美會主委以及談判團隊副總談判代表，一直以來都以高度專業與敬業精神，為台灣持續努力與付出。無論從公領域或私人情誼角度來看，都應該深深感謝她的所有貢獻。

至於是否真有如外界所說的狀況，鄭麗君強調，這次談判並非傳統經貿談判，而是在非常短時間內進行的高強度任務，整體工作節奏相當緊湊。在進入談判階段後，「我與慧欣多半是在會議中進行討論與互動，她並未個別向我反映在辦公室內的相關工作狀況。」對於具體狀況仍有責任進一步調查與釐清。相關調查已經啟動，將持續了解實際情況。同時，也要向慧欣的家人表達最深的慰問。後續將待調查結果出爐後，向社會大眾清楚說明。