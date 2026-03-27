民眾黨團再提公決案 要求政院718億新興計畫預算先動支

立法院日前通過TPASS等718億元新興計畫先行動支公決案。民眾黨立院黨團今天將再度在立法院會提案，要求行政院院長卓榮泰即刻核准各部會動之新興民生計畫預算718億元，並依法編列「警察人員人事條例」及軍人志願役待遇調整等法律案之預算，以維護國家整體利益，確保人民基本福祉，並回復憲政體制之正常運作。

行政院日前表示，已收到立法院函文以及主計總處簽報公文，但718億元未經過三讀程序，有高度不確定性，會讓公務員執行時很為難，此例不宜開。

民眾黨團提案內容表示，卓榮泰濫權違法、恣意踐踏憲政體制，拒絕依法編列立法院三讀通過之「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關預算，嚴重違反依法行政原則，架空立法院之立法權。民進黨政府不思檢討，反屢屢將未依法編列法定預算之責任，刻意扭曲為朝野對立所致，企圖混淆視聽，已嚴重損害政府公信力。

民眾黨團指出，為避免國家施政因行政院之消極怠惰與政治算計而陷入停滯，立法院秉持對人民負責之立場，主動釋出善意，於院會提案明確列舉115年度總預算案中包括TPASS通勤月票等13項具高度急迫性之重大新興計畫，並經表決同意行政院得於總預算完成審議前依法先行動支，以確保民生需求不致中斷。

民眾黨團批評，卓榮泰竟以「公決案非法律案」及「恐使基層公務員為難」等荒謬且悖離法制之說詞推諉卸責，無視主計總處早於3月12日即正式發文，建請行政院核示各部會得依立法院決議動支相關預算。卓榮泰刻意壓制該公文不予核定發布，致使基層公務員進退失據，更使攸關人民福祉之政策延宕不前，其行徑已嚴重不符行政院院長應有之憲政責任與民主素養，墮落失格。