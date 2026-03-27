聽新聞
0:00 / 0:00
傳顏慧欣曾遭遇職場排擠 卓榮泰指示釐清事實
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，但近日傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠。行政院今天表示，行政院長卓榮泰十分重視此事，已指示啟動事實釐清程序。
顏慧欣擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判團隊工作，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝。行政院昨天指出，卓榮泰非常不捨顏慧欣因病辭世，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判的付出，將核頒她一等功績獎章。
社群昨天傳出顏慧欣生前曾受經貿辦長官的委屈與壓力，行政院昨天指正在進行了解。
行政院發言人李慧芝今天則透過媒體群組表示，卓榮泰十分重視有關外界傳聞顏慧欣疑似在職場受排擠等相關議題，已指示啟動事實釐清程序。
李慧芝說，後續將依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」以及「行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點」等相關規定，由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員，就相關事實進行必要釐清。
顏慧欣1974年出生，美國威斯康辛大學法學碩士、博士，曾任經濟部法規會委員、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、台灣美國事務委員會主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表等職務。顏慧欣父親是前財政部長顏慶章。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。