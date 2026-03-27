快訊

床單該用40°C還是60°C洗？專家解析最乾淨又不傷布料的洗滌溫度

航空界「珍禽異獸」大滅絕！美伊開打軍事迷一片哀號

棒球／最新世界排名出爐！日本隊經典賽第5積分縮水 我縮小落後差距

聽新聞
0:00 / 0:00

傳顏慧欣曾遭遇職場排擠 卓榮泰指示釐清事實

中央社／ 27日電

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，但近日傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠。行政院今天表示，行政院長卓榮泰十分重視此事，已指示啟動事實釐清程序。

顏慧欣擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判團隊工作，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝。行政院昨天指出，卓榮泰非常不捨顏慧欣因病辭世，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判的付出，將核頒她一等功績獎章。

社群昨天傳出顏慧欣生前曾受經貿辦長官的委屈與壓力，行政院昨天指正在進行了解。

行政院發言人李慧芝今天則透過媒體群組表示，卓榮泰十分重視有關外界傳聞顏慧欣疑似在職場受排擠等相關議題，已指示啟動事實釐清程序。

李慧芝說，後續將依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」以及「行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點」等相關規定，由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員，就相關事實進行必要釐清。

顏慧欣1974年出生，美國威斯康辛大學法學碩士、博士，曾任經濟部法規會委員、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、台灣美國事務委員會主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表等職務。顏慧欣父親是前財政部長顏慶章。

台美關稅 談判團隊 對等關稅 顏慧欣 職場

延伸閱讀

顏慧欣辭世風波…楊珍妮咆哮錄音曝光 政院「了解中」

塑膠袋傳缺貨潮引關注 卓榮泰：嚴查哄抬價格

政院：核頒顏慧欣一等功績獎章 感謝貢獻

政院核頒顏慧欣一等功績獎章 感念長年貢獻與台美關稅談判的努力

相關新聞

彰化王惠美喊退休卻勤跑行程 地方解讀不敗女王下一步

彰化縣長王惠美任期將屆滿，動向引發高度關注。從被點名可能入閣，到表態「不再參選」，甚至傳出賴政府有意延攬她接任內政部長，引發政壇熱議，後續更傳出王惠美可能以不入閣作為交換條件，爭取國民黨不分區立委席次，背後牽扯到綠營派系角力。 這位出身鹿港立委、一路被稱為「不敗女王」的政治人物，兼具親民與惜情形象，卻也以作風強勢著稱。黨內不分區卡位激烈、地方布局持續延伸，她的下一步，正牽動彰化政壇後續布局。

高金素梅、傅崐萁、顏寬恒、黃國昌… 檢調磨刀霍霍 政壇人人自危

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案昨一審遭判重判17年、褫奪公權6年，也讓其他也捲入官司的立委、政治人物人人自危。有在野黨立委質疑，檢調磨刀霍霍，目的就是在選舉年劍指站在民進黨對立面的政治人物。

顏慧欣辭世風波…楊珍妮咆哮錄音曝光 政院「了解中」

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，陸續有匿名消息指出，顏生前疑似受到經貿辦長官的壓力，儘管未點名，但外界已將矛頭指向經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。據了解，相關內容雖被網友揭露，但未有人通報職場霸凌平台，政院正了解中。行政院發言人李慧芝昨回應媒體時一度哽咽說，「其實我真的很難過她的離世，但在她生前的時候並沒有聽到相關的內容」。

政大演講挺蕭旭岑 鄭麗文：怕事就切割、誰敢幫黨做事

前總統馬英九基金會人事風暴備受關注，國民黨主席鄭麗文昨天受邀到政大演講，學生詢問，「為何選擇有爭議的人物擔任黨內要職？」鄭麗文表示，國民黨副主席蕭旭岑不是有爭議的人，若黨內同志被潑髒水就切割，以後誰敢幫國民黨做事？更何況蕭旭岑沒做錯事，國民黨就應力挺，而不是落井下石。

台美商會謝年飯 賴總統2度主動找盧秀燕互動

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨出席「台灣美國商會謝年飯」時致詞表示，美國總統川普力促盟友夥伴將國防支出提高至ＧＤＰ的百分之五，「我們對台灣也有相同期待」，美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算，以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，展現台灣自我防衛的決心。

2028總統大選潛在對決提前上演？ 賴總統、盧秀燕美商謝年飯互動曝光

賴清德總統與台中市長盧秀燕今天晚上出席台灣美國商會謝年飯，2人並未被安排在相近的位置，根據現場人士描述，晚宴中賴總統主動靠近盧，與之握手致意並短暫交談，雙方面帶微笑。賴、盧被外界視為2028總統大選最可能的潛在對決，這次同框引發無限聯想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。