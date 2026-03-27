沈慶京加保3000萬獲釋！對判決悲憤難過 「千言萬語只有無限悲傷」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，被依違背職務收賄等罪判刑17年，另威京集團主席沈慶京則被依圖利罪判刑10年，台北地方法院宣判後裁定沈加保3000萬元；據悉，沈晚間湊齊交保金，步出法院時指出，對於判決感到悲憤、難過，「千言萬語只有無限的悲傷」。

沈慶京表示，他對於今天法院的判決感到非常悲憤、難過，他想不到在30多年前捐了2400坪的土地，才換得比較高容積率的「商三」，而這個容積率呢，柯文哲的副市長林欽榮竟在7年前用詐騙柯的方式，壟斷都市計劃委員會，沒有經過討論就沒收掉。

沈說，根據憲法，陳情是人民的權利，但他不懂為什麼檢察官說他是利用陳情來達到犯罪的目的，「我們何來之罪？」他是自己辛辛苦苦捐地換到的東西，現在誰都知道老百姓蓋房子都是越蓋越多，都更的話也是越蓋越多。

他說，他們是原來就有的，並沒有越蓋越多，只是維持原有的卻被沒收了，「所以我今天千言萬語，就是只有無限的悲傷」。

被問及身體狀況，沈慶京指出，他身體各種毛病很多，明早還要到三軍總醫院近一步體檢，且雙腳走100多公尺就會腳酸，他自己也從來想像不到，但他想盡辦法克服。

沈話鋒一轉表示，他已經說過了，檢察官故意要修理柯文哲，要逼他咬柯，讓他的身心承受這麼大的痛苦和病痛，利用這個來報復他，檢察官報復他的東西很多，他在臉書也有講過。

沈慶京原是1.8億元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，但合議庭開訊問庭後，認為沈因交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，裁定加保3000萬元。

沈慶京表示對判決悲憤跟難過。記者胡經周／攝影