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政大演講挺蕭旭岑 鄭麗文：怕事就切割、誰敢幫黨做事

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九基金會人事風暴備受關注，國民黨主席鄭麗文昨天受邀到政大演講，學生詢問，「為何選擇有爭議的人物擔任黨內要職？」鄭麗文表示，國民黨副主席蕭旭岑不是有爭議的人，若黨內同志被潑髒水就切割，以後誰敢幫國民黨做事？更何況蕭旭岑沒做錯事，國民黨就應力挺，而不是落井下石。

馬英九日前指蕭旭岑任職馬英九基金會執行長期間有財政紀律問題；蕭則表示，馬英九「很多事情都忘了」。

鄭麗文表示，她當國民黨發言人就認識蕭旭岑，後來蕭成為馬英九的重要幕僚；大家也都熟悉他的為人與品行操守，請蕭旭岑擔任副主席，是著重在他的資歷，以及參與馬任內重要的兩岸交流，包括馬習會。

她也表示，人不可能完美無瑕，尤其現在的政治環境非常惡劣，如果因為有人不管是私欲或存心要來破壞國民黨，對黨內同志潑髒水就切割，以後誰敢幫國民黨做事？對的事一定要堅持，不能怕事閃躲切割。

鄭麗文說，就像大罷免期間，這麼多黨工被羈押、起訴，如果國民黨切割就是無情無義，這種黨還值得參與嗎？黨中央不能不沾鍋，不能因為碰到一點爭議就趕快閃，這不是黨應該要有的擔當，「尤其這個時代，要乾乾淨淨是不可能，就像網路每天都在黑我。」

政大 馬英九基金會 馬英九 蕭旭岑 鄭麗文

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