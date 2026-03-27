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台美商會謝年飯 賴總統2度主動找盧秀燕互動

聯合報／ 記者張文馨陳敬丰／連線報導
台灣美國商會昨晚舉辦謝年飯，賴清德總統（右二）兩度主動走向台中市長盧秀燕（右三）致意交談；美國在台協會處長谷立言（右）也受邀出席。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台灣美國商會昨晚舉辦謝年飯，賴清德總統（右二）兩度主動走向台中市長盧秀燕（右三）致意交談；美國在台協會處長谷立言（右）也受邀出席。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨出席「台灣美國商會謝年飯」時致詞表示，美國總統川普力促盟友夥伴將國防支出提高至ＧＤＰ的百分之五，「我們對台灣也有相同期待」，美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算，以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，展現台灣自我防衛的決心。

今年謝年飯活動，除賴總統、谷立言與會，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安也獲邀出席。在場人士關注，賴總統致詞時特別問候盧市長，雖然兩人並未被安排鄰近的位子，但團體大合照時，賴總統兩度主動繞過人群走向盧致意並短暫交談，雙方均面帶微笑。賴、盧被外界視為二○二八總統大選最可能的潛在對決，這次同框引發聯想。

盧秀燕昨受訪時表示，每年美商謝年飯，她幾乎都會參加，希望美商多採購中台灣商品。

不過，谷立言演說的同一天，立法院外交及國防委員會初審軍購特別預算條例草案，但朝野無共識，大多數條文保留送交朝野協商。

谷立言致詞說，美國基於台灣關係法所做的承諾堅若磐石，美國的目標依然是創造台海兩岸能以和平且非脅迫方式解決雙邊分歧；美國持續支持台灣獲取關鍵防衛能力所付出的努力，他肯定台灣著重於無人機、反艦飛彈、具備韌性的通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統等不對稱戰力，如此符合台灣的軍事需求。

賴總統表示，台灣是全球科技供應鏈的重要節點，更是民主陣營中值得信賴的堅實夥伴；台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，台灣已經是全球經濟發展的積極貢獻者，也是全球供應鏈韌性的共同建構者，很高興看到台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係。

針對能源安全，谷立言重申，美國已準備好在各種能源類型與技術面向滿足台灣的需要，美國期待向台灣提供更大量的液化天然氣及原油，以打造更具韌性的能源供應體系。谷立言和賴總統昨均未在演說提及核能議題。

國防特別預算 國防支出 液化天然氣 盧秀燕 谷立言

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