軍購條例立院卡關 顧立雄：乾脆把我送懲戒

立法院外交國防及財政委員會昨續審軍購特別條例草案，但朝野對於採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，保留交付朝野協商，恐延到四月底才能送院會處理。由於國民黨版草案規定，若軍售進度未達標要懲處相關首長，國防部長顧立雄一度在休息協商時脫口表示，「乾脆把我送懲戒。」

聯席委員會前天起連續兩天逐條審查軍購條例，前天全天發言僅討論六條條文，其中四條均遭保留，昨天繼續第二輪討論。不過，朝野三黨及行政部門在過程中仍各說各話，民眾黨版堅持應將工業合作項目納入規畫；顧立雄表示，目前工合制度的問題是，「多付了錢也不一定能獲得關鍵技術」，因此是否採納工合，從他在國安會任職時就持續檢討中。

國民黨版指出，除國民黨版第五條所提M109A7、海馬士多管火箭系統等軍購項目外，若仍有其他對美採購項目，國防部必須在「獲得美國正式發出的軍售發價書」才能再提出第二階段特別條例。國防部戰略規劃司長黃文啓說，若條文是美方「知會國會」還有彈性，若是以取得發價書，恐造成相關程序無法完備。

至於台灣增購的八十二套海馬士多管火箭系統，必須在本月卅日前繳付首期款。黃文啓說，若錯過恐延後至年底，他前晚聯繫美國安全合作局長，對方提到難以給予台灣延後付款的彈性。

此外，國民黨版規定，如因公務員違法失職導致計畫執行進度或交付成果未達目標，或成效低於進度百分之五十，應將機關首長移送監察案調查懲戒。顧立雄當場質疑恐怕造成基層主管承受莫名壓力，甚至喊出「乾脆把我移送懲戒吧」。

朝野經過兩輪討論，大多數條文均保留送朝野協商，最快四月底送院會表決處理。

對於台美軍售是否會受到「川習會」影響，顧立雄說，我方已經獲得美方願意供售的保證信函，目前沒有收到美方延緩的通知；已經簽署的四項發價書，已和美方討論是否展延或降低頭期款付款比率。

盧：尊重國會 不下指導棋

民進黨台中市議員昨要求台中市長盧秀燕表態支持哪個軍購版本？盧昨說，很多立委知道她真正想法，但基於尊重國會，「我不能下指導棋」，她建議執政黨應主動溝通。