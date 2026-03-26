出席航空貨運業晚宴 韓國瑜：助企業讓貨出得去人進得來

立法院長韓國瑜今天出席台北市航空貨運承攬商業同業公會春酒聯歡晚宴，他表示，立法院將持續作為產業最堅實後盾，扮演好民意代表角色，協助企業打造更穩定、友善的發展環境，讓貨出得去、人進得來。

立法院今天發布新聞稿指出，韓國瑜晚間出席台北市航空貨運承攬商業同業公會春酒聯歡晚宴。韓國瑜在致詞時表示，台北市航空貨運承攬商業同業公會自1976年成立以來已走過半個世紀，在歷任理事長與全體會員努力下，持續推動產業發展，為台灣航空貨運與國際物流體系奠定堅實基礎。

韓國瑜表示，台灣雖然幅員不大，但航空貨運承攬實力名列全球第9名，這了不起的成就全仰賴業界長期的投入與打拚。

韓國瑜說，航空貨運產業猶如台灣經濟的「翅膀」，讓台灣優質產品得以快速運送至世界各地，也讓全球貨物流通順暢無阻。業者們憑藉專業與努力，確保貨物安全、準時送達，也協助各產業貿易能夠順暢流通，對整體經濟發展具有不可取代的重要性。

韓國瑜指出，他身為國會議長肩負主持議事、朝野協商及國會外交的任務。在國會外交過程中，許多外國政要對台灣半導體產業表達高度關注與肯定，但台灣的實力絕非僅止於單一產業，而是來自百工百業共同努力的成果。

韓國瑜表示，台灣約1150萬人的勞動力中，高科技產業人口占約70萬人，台灣興旺的百工百業，從日常可見的諸多物品、運動器材、精密機械等等，每一項產業都支撐著台灣的經濟基礎。

韓國瑜說，19世紀的英國曾被形容為「日不落國」，象徵其國力遍及全球。到了21世紀的今天，台灣也可以充滿自信驕傲地以「日不落台商」自居，只要有陽光照耀的地方，就能看見台灣企業努力打拚、落地生根的身影，而航空貨運業者正是扮演穿梭串聯這股全球經貿力量最重要的關鍵角色。

韓國瑜指出，感謝航空貨運與物流產業對台灣經濟的貢獻，立法院將持續作為產業最堅實的後盾，扮演好民意代表的角色，協助企業打造更穩定、友善的發展環境，讓貨出得去、人進得來，各行各業都能夠安心打拚、持續成長，一同打造台灣更美好的未來。