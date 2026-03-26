賴總統出席美國商會謝年飯 大讚台美經貿迎向黃金年代

台美經貿合作正邁入新局。賴清德總統26日出席台灣美國商會「謝年飯」時表示，當前正是台美經貿合作的黃金年代，台灣從美國的貿易夥伴，進一步成為共同投資、共同創新、共同維繫經濟安全的關鍵夥伴，政府將持續推動「AI新十大建設」，讓這片產業土地更加肥沃，把根基扎得更深、更廣。

台灣美國商會26日晚間舉辦謝年飯，賴總統在商會理事長陳幼臻陪同下出席，現場政商雲集，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等內閣官員與地方首長均到場交流。

賴總統致詞時表示，台灣美國商會是推動台美經貿合作的重要橋梁，長期透過白皮書協助台灣優化投資環境。他特別提到，根據美國商會發布的「2026商業景氣調查」，高達92%的受訪企業將維持或擴大對台灣的投資，更有84%的受訪美商去年在台營運穩定獲益，展現出對台灣市場的堅定信心。

針對科技供應鏈合作，賴總統點名多項指標性投資案，包括英特格高雄新廠、美光（Micron）台中四廠、超微（AMD）南台灣研發據點、Google的AI基礎建設研發中心，以及輝達（NVIDIA）宣布在台灣設立總部，「這都印證了美國科技大廠對台灣的重視與信心」，顯示台灣已是全球經濟發展的積極貢獻者，更是全球供應鏈韌性的「共同建構者」。

在制度化合作方面，賴總統提到今年1月台美順利完成第6屆「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」與「台美投資備忘錄」。他強調，這代表雙方合作正邁向更制度化、更穩定且更可預測的方向；目前美國已成為台灣最大的對外投資目的地，也是台灣最大的出口市場。

談及國內經濟基礎，賴總統指出，去年台灣經濟成長率達到8.68%，展現強大產業實力。為了延續動能，政府會持續優化投資環境並提升全社會韌性。他比喻台灣就像一棵大樹，要茁壯挺立、不斷向天際線伸展，就要仰賴深扎於土地中強壯而健康的樹根，承諾政府會珍惜每一份信任，以更開放、前瞻的政策，與企業界併肩同行，共同開啟台美經貿合作的新篇章。

美國在台協會（AIT）處長谷立言致詞亦指出，台灣已躍升為美國第4大貿易夥伴，隨著「台美對等貿易協定」（ART）簽署，雙方不僅將落實99%貨物關稅取消，讓美國車進口關稅降至0，更預計在2029年前達成台灣對美採購444億美元的液化天然氣（LNG）與原油、152億美元的民航機與引擎，以及252億美元的電力與其他設備等承諾。未來除深化AI與半導體合作、引進台灣中南部傳統製造業赴美投資外，更呼籲台灣應提升國防預算至GDP的5%並強化能源韌性，以因應地緣政治挑戰，並確保AI時代的經濟實力。

針對未來台美經貿深化，美國商會理事長陳幼臻則提出三大建議方向，首先是建構AI價值鏈，將半導體生產優勢擴及至醫療、能源及數位基礎設施，並籲請儘速解決台美雙重課稅問題，加速創新流動。其次是打造跨太平洋資源走廊，透過與阿拉斯加液化天然氣（LNG）協議等合作，強化能源韌性。第三是優化相關的經濟架構，在台美貿易創新高的基礎上，推動法規接軌創新，共同建構具韌性的未來。