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2028總統大選潛在對決提前上演？ 賴總統、盧秀燕美商謝年飯互動曝光

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
賴清德總統（左三）、台中市長盧秀燕（左二）在美商謝年飯同框，2人被視為2028最有可能對決的組合，此次同框給外界無限想像。圖／讀者提供
賴清德總統（左三）、台中市長盧秀燕（左二）在美商謝年飯同框，2人被視為2028最有可能對決的組合，此次同框給外界無限想像。圖／讀者提供

賴清德總統與台中市長盧秀燕今天晚上出席台灣美國商會謝年飯，2人並未被安排在相近的位置，根據現場人士描述，晚宴中賴總統主動靠近盧，與之握手致意並短暫交談，雙方面帶微笑。賴、盧被外界視為2028總統大選最可能的潛在對決，這次同框引發無限聯想。

台灣美國商會2026謝年飯晚宴今天下午6時半在台北萬豪酒店舉行，賴清德總統出席，並在會中以英文致詞表示，台灣是全球經濟發展的積極貢獻者與供應鏈韌性的共同建構者，美商是台美經貿合作重要橋梁，政府會持續優化投資環境。盧秀燕稍早也受訪表示，會積極向美商爭取擴大台中投資。

據現場人士轉述，賴清德總統與盧秀燕並未被安排在相同的桌次，晚宴中途，盧正在前方大舞台附近，賴總統起身主動前去和她會面寒暄，2人握手致意、面帶微笑，場面相當和諧；具體對話內容不得而知，交談片刻便分開。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今遭台北地院宣判貪汙案一審有罪，處17年徒刑，儘管還有上訴空間，已形同2028總統之戰提前出局；盧秀燕訪美後聲量持續堆高，大有「提前殺入全國級戰場」之勢，賴總統爭取連任也勢在必得，2人被外界視為2028最可能對決的組合，此次同框令人浮想連篇。

盧秀燕 賴清德 總統大選 美國商會

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