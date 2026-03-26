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馬英九基金會風暴 政大生問「為何選爭議人物任要職」？鄭麗文：不能怕事切割

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑（右）遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭澄清自己絕無背信，主席鄭麗文（左）在中常會表示，她看到蕭的臉書心疼不已，國民黨絕對會對從政黨員做最大的後盾和支持。記者曾吉松／攝影
國民黨副主席蕭旭岑（右）遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭澄清自己絕無背信，主席鄭麗文（左）在中常會表示，她看到蕭的臉書心疼不已，國民黨絕對會對從政黨員做最大的後盾和支持。記者曾吉松／攝影

馬英九基金會人事風暴備受關注，國民黨主席鄭麗文今受邀到政大演講，學生在提問環節問，為何選擇有爭議的人物擔任黨內要職？鄭麗文強調，國民黨副主席蕭旭岑不是有爭議的人，若黨內同志被潑髒水就切割，以後誰敢幫國民黨做事？

前總統馬英九日前指蕭旭岑任職馬英九基金會執行長期間有財政紀律問題；蕭則表示，馬英九「很多事情都忘了」。

鄭麗文表示，蕭旭岑是她在當國民黨發言人就認識，後來蕭成為馬英九的重要幕僚，後擔任馬英九基金會執行長。她認識蕭不是一兩天，長期大家也都熟悉他的為人與品行操守。請蕭旭岑擔任副主席，是著重在他的資歷，以及參與馬英九任內非常多重要的兩岸交流，包括馬習會。

鄭麗文表示，人不可能完美無瑕，尤其現在的政治環境非常惡劣，如果因為有人不管是私欲，還是存心要來破壞國民黨，對黨內同志潑髒水就切割，以後誰敢幫國民黨做事？對的事一定要堅持，不能怕事閃躲切割。

她也提到，就像大罷免期間，這麼多黨工被羈押、起訴，如果國民黨切割就是無情無義，這種黨還值得參與嗎？更何況蕭旭岑沒做錯事，國民黨就應該力挺，而不是落井下石。

鄭麗文強調，黨中央不能不沾鍋，要有原則，不能因為碰到一點爭議就趕快閃，這不是黨應該要有的擔當，「尤其這個時代，要乾乾淨淨不可能啦！就像網路上多少修理我的統統不是事實，每天都在黑我。」

政大 蕭旭岑 馬英九 鄭麗文 國民黨

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